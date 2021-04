Após tentar matar companheira a facadas, homem é espancado em Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Policiais militares foram acionados. Quando chegaram ao local encontraram o casal ao solo. De imediato, os militares do Corpo de Bombeiros foram requisitados para o local. O casal foi socorrido e levado para o Hospital Regional do Tapajós.

Após uma discussão entre o casal, motivado por ciúmes, Lorran, de posse de uma faca, desferiu duas facadas na altura do tórax de sua companheira Gabriela, que tentou correr, mas caiu logo em seguida, devido à gravidade das perfurações. Em seguida, populares alcançaram Lorran e o espancaram com chutes e pontapés. Até cadeiras foram usadas pelos revoltados.

A tentativa de feminicídio aconteceu na noite desta quarta-feira (21), por volta das 23h40, na Avenida Getúlio Vargas, em frente a cidade de Itaituba, sudoeste do estado. Informações apuradas dão conta de que Lorran Sousa Ramos, natural de Macapá (AP), morador do distrito de Miritituba, mantem um relacionamento amoroso com a venezuelana Gabriela Alejanjdra Mendez Casakinova.

You May Also Like