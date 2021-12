Com golaço no fim, Bragantino bate o Inter e se classifica para a Libertadores pela 1ª vez na história

O Red Bull Bragantino está classificado para a Libertadores pela primeira vez na história. Nesta quinta-feira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta derrotou o Internacional por 1 a 0, em casa, com um golaço de Artur, já nos acréscimos do segundo tempo.

Com o placar, o clube paulista encerrou o Brasileirão na sexta colocação, com 56 pontos, garantindo assim uma vaga na fase de grupos do torneio continental. Já o Inter ficou em 12º, com 48, fora da zona classificatória à Libertadores. Em 2022, o Colorado irá disputar a Copa Sul-Americana.

Jogando com o apoio de sua torcida, os anfitriões dominaram as principais ações ofensivas do primeiro tempo. Com apenas dois minutos, Artur saiu cara a cara com o goleiro e bateu para fora, desperdiçando grande chance. Na sequência, Ytalo recebeu cruzamento na área e obrigou Lomba a fazer ótima defesa. No rebote, Ramires carimbou o travessão.

Já aos 20, a estrela do arqueiro colorado voltou a brilhar. Ytalo recebeu na entrada da área e arriscou. Atento, o camisa 12 caiu para espalmar. A partir de então, porém, o jogo passou a ficar faltoso e as chances de gol sumiram.

Na etapa complementar, as oportunidades reais seguiram escassas. Aos 19 minutos, Praxedes recebeu na intermediária e emendou arremate por cima da meta. Com 35, Tubarão foi acionado pela esquerda e bateu cruzado para mais uma intervenção de Lomba.

E quando a partida parecia encaminhar para o empate, Artur brilhou. Aos 47 minutos, o atacante recebeu bom passe pela esquerda, cortou para o meio e soltou uma bomba no ângulo, sem chances para o goleiro.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria)

09/12/2021 23:07

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...