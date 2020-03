Brasil empata com Canadá no encerramento do Torneio Internacional da França

Seleção termina a competição com dois empates e uma derrota(Brasil x Canadá Torneio da França (Foto: A2M/CBF)

A Seleção Feminina encerrou a participação no Torneio Internacional da França, nesta terça-feira (10), com um empate em 2 a 2 diante do Canadá. No Stade de L Épopée, em Calais (FRA), o Brasil dominou o primeiro tempo e chegou a abrir 2 a 0 com Marta e Ludmila, mas, já na etapa complementar Matheson e Beckie deixaram tudo igual para as canadenses.

O Brasil termina a competição com dois empates e uma derrota.

De olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Seleção Brasileira volta a campo na Data FIFA de abril para enfrentar Costa Rica, no dia 8, e os Estados Unidos, dia 14.

O jogo

Aos oito minutos, Marta deixou a marcação para trás, tabelou com Bia Zaneratto e apareceu já dentro da área para estufar as redes.

O Canadá tentou o empate em cobrança de escanteio de Beckie, mas Bárbara ligada no jogo evitou o gol olímpico.

De volta ao ataque, o Brasil foi certeiro mais uma vez. Ludmila iniciou a jogada pela esquerda e tocou para Bia. A atacante fez o cruzamento rasteiro, Labbé tentou afastar o perigo, mas a bola sobrou novamente com Ludmila, que com oportunismo mandou para o fundo da meta, aos 18 minutos: 2 a 0.

Ditando o ritmo da partida e bem postada na defesa, a Canarinho seguiu controlando as ações e quase marcou o terceiro.

Na marca dos 30, Marta cruzou na área, Ludmila ganhou das zagueiras e cabeceou nas mãos da arqueira canadense.

Na volta do intervalo, o duelo ganhou em equilíbrio. Marta e Luana arriscaram para a Seleção Brasileira, enquanto as canadenses assustaram com Prince, mas Aline, que entrou ainda no primeiro tempo após lesão de Bárbara, fez ótima defesa para salvar o Brasil.

Aos 17, Debinha recebeu belo passe de Andressa Alves, soltou o pé e viu Labbé evitar o gol. A resposta do Canadá veio aos 27. Prince apareceu na direita e tocou para Matheson diminuir a vantagem brazuca: 2 a 1.

Na sequência, Jucinara recebeu o cartão vermelho por falta em Sophie Schmidt. Com um a mais, o Canadá deixou tudo igual com Beckie, aos 41, dando números finais ao duelo.

Redação Catve.com/10/03/2020 17h41 |

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...