Athletico-PR dever de casa, vence CSA na Baixada e chega ao G6

O Athletico Paranaense venceu o CSA por 1 a 0, na noite deste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcelo Cirino foi o autor do gol. A vitória colocou o Furacão no G6, na sexta posição na tabela, com 46 pontos. Já o time marujo segue em 18º, com 29, na zona de rebaixamento, e vê a distância para o Cruzeiro, primeiro time fora da degola, aumentar para quatro pontos.

Os paranaenses voltam a campo na próxima quarta-feira, novamente diante do seu torcedor, contra o Cruzeiro, às 21h30. Um dia depois, o CSA pega o Grêmio, em Porto Alegre, às 21h.

O jogo – Com a possibilidade de entrar no G6, o Athletico foi para cima desde o apito inicial, apostando nas jogadas laterais com Rony. O Furacão até conseguia tramitar boas jogadas, mas faltava calma e qualidade no último passe e finalização. Nikão, aos 10 minutos, quase abriu o placar de falta, mas a bola explodiu no travessão.

Do outro lado tinha um CSA mais preocupado em não levar gols do que criar chances. A primeira etapa terminou com 11 chutes a 2 em favor dos donos da casa, porém, o domínio não era eficaz.

Na segunda etapa, o panorama pouco mudou. Assim como na partida contra o Goiás, o Furacão voltou muito mais atento e intenso. Depois de acertar a trave aos 6, Rony mandou para o barbante três minutos depois. Em um contra-ataque fulminante, Tonny Anderson serviu Nikão, que mandou para o gol. No rebote de João Carlos, o camisa 7 completou para as redes. Mas, com auxílio do VAR, o árbitro Savio Pereira Sampaio assinalou impedimento e invalidou o tento athleticano.

Com o passar do tempo, acabava a paciência do Atheltico para tentar trabalhar as jogadas e furar a retranca do Azulão, resultando em um decréscimo técnico. Teria que ser na raça, na vontade. Com 36, Márcio Azevedo fez uma boa jogada pela lateral-esquerda, foi para linha de fundo e mandou para trás. Marcelo Cirino, de carrinho, entrou com tudo e enfim tirou o zero do placar.

Antes do fim, Bruno Nazário quase ampliou com um bonito chute, de fora da área, que explodiu no travessão. 13º triunfo do CAP no torneio e a 15ª derrota do Marujo.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Reprodução: Twitter Athletico Paranaense)

03/11/2019 20:09

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...