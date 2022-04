Palmeiras vence o Emelec-EQU com gol histórico de Rony e segue 100% na Libertadores

Nesta quarta-feira, o Palmeiras derrotou o Emelec-EQU por 3 a 1, no Estádio George Capwell, em partida válida pela terceira rodada do grupo A da Libertadores.

Mesmo jogando novamente com um time alternativo, o Verdão manteve os 100% de aproveitamento na competição, balançando as redes com Rony, Gabriel Veron e Breno Lopes. Joao Rojas diminuiu para os mandantes.

A noite teve um sabor especial para Rony, que marcou o primeiro gol da equipe na partida e se tornou o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. O atacante chegou ao 13º tento na competição e deixou para atrás o ex-jogador Alex.

O primeiro tempo foi inteiramente do Palmeiras. Além de não sofrer atrás, o time foi muito contundente no momento ofensivo e criou cinco boas chances de gol. Em duas delas, marcou. Rony abriu o placar de cabeça após bela jogada da equipe, enquanto Veron arrancou dezenas de metros para ampliar.

O Emelec voltou mais ofensivo do intervalo e diminuiu logo após Rony desperdiçar uma grande oportunidade de cabeça. A partir de dentão, o Alviverde não conseguiu mais produzir e viu os mandantes ganharem terreno. Mesmo assim, em uma última pontada, Breno Lopes marcou o terceiro ao tentar cruzar e mandar direto para o gol.

Tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos nove pontos, na liderança isolada do grupo A. O time volta a campo pela Libertadores na terça que vem, contra o Independiente Petrolero, às 21h30 (horário de Brasília), na Bolívia. Enquanto isso, o Emelec estacionou nos dois pontos, na terceira posição.

O próximo compromisso do Verdão é pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe enfrenta a Juazeirense, no sábado, às 21h, na Arena Barueri.

