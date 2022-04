Grêmio volta a vencer Ypiranga e conquista pentacampeonato gaúcho

O Grêmio venceu o Ypiranga, há pouco, por 2 a 1 e, após triunfo pelo placar mínimo na ida, garantiu o título do Campeonato Gaúcho de 2022. Bruno Alves e Rodrigues fizeram para os mandantes na Arena, em Porto Alegre, e Erick anotou para os visitantes.

Desta forma, o Tricolor conquistou o 41º troféu estadual em sua história e enfileirou o quinto consecutivo. Este feito havia ocorrido pela última vez entre 1985 e 1989 – um ano depois, o clube acabou conquistando o hexa.

O jogo – O Grêmio, treinado por Roger Machado, iniciou a partida pressionando o Ypiranga de Luizinho Vieira. Os visitantes, no entanto, também conseguiram levar perigo à meta adversária e criaram algumas chances.

O time da casa abriu o placar já aos 45 minutos, com Bruno Alves, que aproveitou cobrança de falta de Bitello. Após rebote, Rodrigues cabeceou para o meio da área, e o zagueiro completou para o fundo das redes.

O Ypiranga evoluiu na etapa complementar, se impôs em diversos momentos e conseguiu construir oportunidades. Entretanto, o Grêmio ainda ampliou a vantagem aos 32, com Rodrigues, que só empurrou a bola para o fundo da meta depois de cobrança de falta. Dois minutos mais tarde, o Ypiranga diminuiu com Erick, que recebeu cruzamento de Gedeílson e, de carrinho, colocou números finais no marcador.

Conforme Só Notícias já informou, o Cuiabá goleou o União por 4 a 0 e conquistou o título do Campeonato Mato-grossense.

