Flamengo abre 2 a 0, mas vacila e cede empate ao Grêmio no Sul

O Flamengo vai embarcar para a final da Libertadores com um empate amargo. Nesta terça-feira, com o time reserva, o clube carioca abriu 2 a 0 e, mesmo com um jogador a mais, vacilou. O Grêmio buscou o empate com o Flamengo: 2 a 2, em partida atrasada da 2ª rodada do Brasileiro, em Porto Alegre.

A vitória estava nas mãos do Flamengo. Entretanto, um vacilo logo fazer 2 a 0 no placar recolocou o Grêmio no jogo. O Tricolor Gaúcho, guerreiro, buscou o empate. Pode ser um ponto importante na luta contra o rebaixamento. O Fla, vice-líder do Brasileiro, agora tem 67 pontos. Já o Grêmio, 18º colocado, tem 36 pontos.

Como parte do planejamento para a final da Libertadores, o técnico Renato Gaúcho mandou a campo o time reserva. O duelo serviu também para Arrascaeta ter mais minutos e o retorno de Pedro.

O Flamengo, agora, tem a decisão da Libertadores pela frente. Neste sábado, enfrenta o Palmeiras, no Uruguai. Já o próximo compromisso pelo Brasileiro é na terça-feira, contra o Ceará, no Maracanã.

Já o Grêmio volta a campo já nesta sexta-feira e visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em duelo direto na briga contra o rebaixamento no Brasileirão.

O primeiro tempo foi morno. O Flamengo rodava a bola, mas não conseguia criar. O Grêmio, por sua vez, apostava no lado esquerdo, com Ferreira. Foi por ali que nasceu a 1ª e principal chance. Após cruzamento, Jhonata Robert cabeceou, mas Gustavo Henrique, quase que em cima da linha, salvou o clube carioca.

O Flamengo tomava decisões equivocadas e errava o último passe no ataque. Além disso, encontrava dificuldade para acionar Kenedy e Vitinho. Assim, a primeira finalização carioca demorou a acontecer. Aos 32, em contra-ataque, Vitor Gabriel chutou para defesa tranquila de Gabriel Grando.

O Fla, então, apresentou uma leve melhora e encaixou mais dois ataques. Entretanto, a finalização para fora de Rodinei e o chute sem força de Diego não assustaram. O Grêmio respondeu no fim. Após jogada pela esquerda, Diego Souza emendou da entrada da área e obrigou Hugo Souza espalmar. Nos acréscimos, o centroavante chegou a balançar a rede, mas o lance foi corretamente anulado, por impedimento.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com Bruno Viana no lugar de Gustavo Henrique. Diego Souza, no primeiro minuto, quase marcou. Ele ficou com rebote na entrada da área, mas emendou para fora, com perigo. Renato, então, aos 12 minutos, colocou Arrascaeta. No primeiro lance do uruguaio, saiu o gol. Arrascaeta virou o jogo para Rodinei. Ele cruzou, a zaga gremista não cortou e a bola ficou com Vitinho. Ele bateu e fez 1 a 0.

A situação do Grêmio ficou pior logo na sequência. Jhonata Robert acertou Vitinho. Como já tinha amarelo, foi expulso. Kenedy quase ampliou, mas Gabriel voou e espalmou. O Flamengo contou com retorno de Pedro, recuperado de cirurgia no joelho direito. Ele foi lançado aos 24 minutos. O centroavante não jogava desde o dia 20 de outubro.

O Flamengo ampliou aos 28 minutos. Kenedy avançou pela direita e tocou para Vitinho. Ele dominou e chutou no canto: 2 a 0. O Grêmio descontou no minuto seguinte. Ferreira cruzou e Borja, que entrara no lugar de Diego Souza, completou para a rede.

Renato recuou o Flamengo. Ele tirou Vitinho e Renê. Colocou Piris da Motta e Ramon. O clube carioca foi castigado. Aos 36, Ferreira acertou chute e deixou tudo igual. Cortez ainda levou perigo.

Arrascaeta, nos acréscimos, quase marcou. O Flamengo amargou um empate amargo antes da final da Libertadores.

23/11/2021 22:10

