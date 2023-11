GRENAL- Com grande segundo tempo, Inter leva boa vantagem para Arena na Final do Gauchão Feminino

Futebol Feminino – (Foto:Ricardo Duarte / Inter) – Com grande segundo tempo, Inter leva boa vantagem para Arena na Final do Gauchão Feminino

As Gurias Coloradas deram o primeiro passo rumo ao título do Gauchão Feminino ao vencer o Grêmio por 2 a 0 no Beira-Rio nesta quarta-feira (22). Priscila, aos cinco minutos, e Belén Aquino, aos 24, foram as autoras dos gols, encerrando um jejum de cinco clássicos sem vitória sobre o principal rival. Com uma atuação excelente na etapa final, o resultado ficou barato para as visitantes, graças as inúmeras chances desperdiçadas das alvirrubras.

Com o triunfo, o Inter pode perder por até um gol de diferença na partida de volta na Arena, no domingo (26), às 10h30min, e ainda assim garantir o título gaúcho feminino de 2023. O Grêmio, por sua vez, precisa vencer por três gols de diferença para levar o título no tempo normal ou por dois gols para forçar uma disputa de pênaltis. A partida terá transmissão da RBS TV.

JOGO

A decisão começou com as duas equipes marcando forte, ocupando espaços e, consequentemente, criando poucas chances de abrir o placar. Assim, a primeira oportunidade de gol veio numa bola parada e foi das Gurias Coloradas. Aos três minutos, Djeni cobrou falta no canto e Vivi Holzel espalmou. O Inter tentou de novo aos 14, quando Soll finalizou de bicicleta na grande área, mas mandou sobre a meta. Aos poucos, as Coloradas passaram a controlar a posse de bola e criar mais, enquanto o Grêmio tinha dificuldades para construir jogadas e chegar ao ataque. Aos 34, as Gurias Coloradas quase balançaram a rede. Djeni cobrou falta da direita e Soll cabeceou com perigo, rente à trave de Vivi Holzel. Nos dez minutos finais, as Gurias Gremistas cresceram na partida e levaram perigo ao gol adversário. Aos 37, Caty cruzou na área, Rafa Levis bateu rasteiro e Gabi Barbieri fez boa defesa. Aos 40, Raquel Fernandes foi derrubada na entrada da área. Na cobrança da falta, Carla Alves chutou forte, mas Gabi Barbieiri tocou com a ponta dos dedos na bola, que ainda bateu na trave antes de sair para escanteio.

No retorno do intervalo, as Gurias Coloradas começaram pressionando. Logo a um minuto, Belén Aquino tentou cruzar da direita e acertou o travessão. Até que aos cinco, a pressão do Inter deu resultado. Djeni cobrou escanteio, Isa Haas desviou de cabeça e Rafa Levis salvou em cima da linha. No rebote, Priscila aproveitou e abriu o placar para o Inter. As Gurias Gremistas não se abateram e quase empataram dois minutos depois. Raíssa Bahia avançou em velocidade pela esquerda, chutou cruzado e a bola passou raspando a trave. Apesar do susto, as Coloradas mantiveram a posse de bola e continuavam levando perigo à meta Tricolor. Até que aos 23, Belén Aquino avançou pelo meio, arrematou de fora da área e acertou o canto de Vivi Holzel para ampliar o placar. O terceiro gol quase saiu aos 25. Após bela trama ofensiva, Soll recebeu na área, finalizou e Vivi Holzel fez grande defesa. Com a situação desfavorável, o Grêmio tentou sair mais para o ataque e quase descontou aos 28. Rafa Levis cobrou falta e acertou o travessão de Gabi Barbieri. Até o final, as Tricolores tentaram uma reação, mas as gurias do Inter administraram o resultado e garantiram a vitória.

FICHA

Gauchão — Final (ida) — 22/11/23

Inter (2) Gabi Barbieri; Tamara, Bruna Benites, Isa Haas e Eskerdinha; Capelinha (Zóio, 35’/2ºT), Djeni e Letícia Monteiro (Analuyza, 35’/2ºT); Soll (Carla, 27’/2ºT), Priscila (Carla Nunes, 45’/2ºT) e Belén Aquino. Técnico: Lucas Piccinato

Grêmio (0) Vivi; Shashá, Pati Maldaner, Mónica Ramos e Raíssa Bahia (Gabizinha, 18’/2ºT); Jessica Peña, Karla Alves (Manu Balbinot, 25’/2ºT) e Rafa Levis; Caty (Emmily Carla, 29’/2ºT), Dani Barão e Raquel Fernandes. Técnico: Tchelo

GOLS: Priscila (I), aos 5min, e Belén Aquino (I), aos 23min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Letícia Monteiro, Capelinha e Zóio (I); Caty e Gabizinha (G)

ARBITRAGEM: Marcello Domingues Neto, auxiliado por Maira Mastella Moreira e Giovanni de Paula Medeiros

