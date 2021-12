Corinthians empata, garante vaga direta à Libertadores e deixa Grêmio com o pé na Série B

Assim como em 2007, Corinthians e Grêmio se enfrentaram neste domingo em uma verdadeira decisão, mas dessa vez com os gaúchos lutando com o rebaixamento E como há 14 anos, o placar na Neo Química Areba ficou no empate por 1 a 1.

Na tabela

O resultado nesta 37ª rodada do Campeonato Brasileiro garantiu ao Timão a vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América. A equipe ocupa a quarta colocação, com 57 pontos.

O Grêmio, por outro lado, é o 18º, com 40 pontos, e pode ser rebaixado pela terceira vez em sua história, nesta segunda-feira, caso Cuiabá ou Juventude apenas pontuem.

Resumo

Sylvinho pôde contar com seu quarteto formado por Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian desde o início. Xavier entrou no meio para Du ser deslocado para a lateral. Tudo isso porque Gabriel e Fagner estavam suspensos, e Cantillo machucado.

Mas, na prática, o Grêmio conseguiu ser melhor no primeiro tempo. Menos posse de bola, mas mais incisivo, criando perigo. O problema gremista esteve ligado aos nervos, bastante acima do tom, com muita pressão, principalmente, para cima da arbitragem.

Nesse panorama, os visitantes foram para o intervalo vencendo graças a um gol de Diego Souza, que aproveitou cruzamento de Ferreira depois de Xavier vacilar na saída de bola.

Na etapa final, Sylvinho promoveu substituições que colocaram o Corinthians todo para cima do Grêmio. O Tricolor se segurou com todas as forças.

Mesmo sem muita inspiração, a Fiel explodiu com um golaço de Renato Augusto, que acertou uma bomba no âgulo, já no final.

O gol foi o start para uma grande festa, com direito a sinalizadores e confusão no setor visitante.

O apito final não rebaixou o Grêmio, mas deixou a situação praticamente irreversível. Quando ao Timão, a vaga à fase de grupos se confirmou com uma rodada de antecedência.

E agora?

O Corinthians vai encerrar sua participação no Brasileirão em duelo contra o Juventude, na Serra Gaúcha, quinta, às 21h30.

No mesmo dia e horário, o Grêmio vai receber o campeão Atlético-MG, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

05/12/2021

