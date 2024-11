Grupo de prevenção de desastres do G20 se reúne em Belém e possibilita troca de boas práticas

(Foto: Reprodução) – O Grupo de Trabalho de Redução do Risco de Desastres (GTRRD) do G20 se reúne na próxima semana, em Belém

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, falou sobre o tema em entrevista ao programa A Voz do Brasil. O evento ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro e 01 de novembro

A reunião do Grupo de Trabalho de Redução do Risco de Desastres (GTRRD) do G20, que ocorre na próxima semana, em Belém (PA), será um espaço de busca de soluções e troca de boas práticas para que os países possam enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas, segundo o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff. O evento ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro e 01 de novembro.

“Esse grupo do G20 se propõe a discutir problemas climáticos e apontar direções, apontar soluções, no sentido de que os países que fazem parte desse grupo possam adotar e replicar isso para outros países além do G20. É uma discussão intensa de boas práticas”, disse Wolnei Wolff em entrevista o programa A Voz do Brasil, desta terça-feira (22/10).

A reunião vai discutir os principais problemas que o Brasil e as nações que compõem o G20 enfrentam diante das mudanças climáticas nos dias atuais, como chuvas intensas e secas severas. Na ocasião, serão apresentadas ações de prevenção de desastres climáticos em periferias brasileiras.

No Brasil, o foco é acelerar a prevenção. Ainda em entrevista, Wolnei Wolff conta que, a partir de 2012, ocorreu uma quebra de paradigma com a discussão sobre a prevenção assumindo o protagonismo.

“Começamos discutir prevenção a partir de 2012 quando foi instituída a Política Nacional de Prevenção e Defesa Civil e ali houve uma quebra de paradigma porque antes só se discutia a gestão do desastre e se passou a discutir a gestão dos riscos, ai colocado a prevenção. Foi nesse momento, com a presidente Dilma Rousseff, que o governo conseguiu alocar recursos dentro do orçamento do Governo Federal para que fosse possível fazer obras de prevenção”, detalhou. Segundo ele, a partir de então, grandes obras de macro e micro drenagem e de contenção de encostas passaram a ser feitas com os recursos.

“Com a volta do presidente Lula, foi possível reestabelecer esses orçamentos que haviam sido esgotados no governo anterior e voltamos a ter orçamento suficiente para retomar essas obras de prevenção no Brasil”, completou.

Entre as prioridades do Grupo de Trabalho de Redução do Risco de Desastres do G20 estão:

– Combater as desigualdades e reduzir as vulnerabilidades;

– Cobertura global dos sistemas de alerta precoce;

– Infraestruturas resilientes a catástrofes e às alterações climáticas;

– Estratégias de Financiamento para Redução do Risco de Desastres;

– Recuperação, Reabilitação e Reconstrução em Caso de Desastres;

– Soluções baseadas na natureza.

Confira a entrevista

Fonte: Agência Gov e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/11/2024/15:08:33

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

