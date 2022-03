Guerra na Ucrânia: Empresário russo oferece um milhão de dólares por Putin: ‘vivo ou morto’

“Procurado: vivo ou morto, por assassinato em massa”, diz imagem publicada por empresário russo (Foto:Reprodução / Redes Sociais / Via Portal Metrópoles)

Alex Konanykhin, que chegou a ser a pessoa mais rica da Rússia, fez a oferta pelas redes sociais

Um empresário russo usou as redes sociais para oferecer um prêmio de US$ 1 milhão para quem capturar o presidente Vladimir Putin. Alex Konanykhin chegou a ser a pessoa mais rica da Rússia no ano de 1992, mas em 1996 foi preso nos Estados Unidos sob suspeita de desviar US$ 8 milhões do Russian Exchange Bank.

Na época, ele alegou que foi coagido a cometer o crime por funcionários do banco, e investigações mostraram que a máfia russa estava envolvida. Agora, ele quer que o presidente do País pague por ‘assassinato em massa’. As informações são do Portal Metrópoles.

Joe Biden

‘Putin se equivocou e pagará o preço’

“Eu prometo pagar US$ 1.000.000 para o oficial que, de acordo com seu dever constitucional, prenda Putin como um prisioneiro de guerra pelas leis russas e internacionais”, escreveu, usando o LinkedIn. “Putin não é o presidente da Rússia, pois chegou ao poder como resultado de uma operação especial que explodiu prédios, depois violou a Constituição ao eliminar eleições livres e assassinar seus oponentes”, completou, referindo-se a uma teoria conspiratória de que o FSB, serviço de inteligência russo que substituiu a antiga KGB e teve o mandatário como presidente entre 1989 e 1999, foi responsável pela explosão de quatro prédios, que deixou 300 vítimas.

Ele afirma ainda que como um russo por etnia e um cidadão do País, vê como um dever moral facilitar a ‘desnazificação’ da Rússia. “Eu continuarei minha assistência à Ucrânia em seus esforços heroicos para aguentar o ataque da horda de Putin”, finalizou.

O governo dos EUA chegou a conceder asilo a Konanykhin, mas, anos depois, a decisão foi revogada. Atualmente, o empresário trabalha no programa Unicorn Hunters, que oferece investimento a novos empreendimentos.

