Com 405 vagas, edital do concurso do Corpo de Bombeiros do Pará é publicado; inscrições começam hoje

As inscrições para o Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CBMPA começam às 10h desta quinta (3) (Sidney Oliveira / Arquivo / Agência Pará)

O salário é de quase R$ 4 mil. Inscrições seguem até o dia 7 de abril

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (3), o edital de abertura do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Ao todo, estão sendo ofertadas 405 vagas (364 para o sexo masculino e 41 para o sexo feminino), com remuneração de R$ 3.960,00. Para concorrer, é necessário ter certificado ou atestado de conclusão do ensino médio. A taxa de inscrição é R$ 68,50. (As informações são de Keila Ferreira).

Pelas redes sociais, a secretária de Estado de Planejamento e Administração, Hana Ghassan, já havia anunciado, na última quarta-feira (2), que o edital do concurso seria publicado até sexta (4).

Quais as estapas do concurso?

Conforme o documento, o certame terá cinco etapas. A primeira envolve Prova de Conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, de responsabilidade do Instituto AOCP, que organiza o concurso. Em seguida, haverá Exame de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas) e entrevista.

Na terceira etapa, os candidatos devem passar pelo Exame de Avaliação de Saúde, de caráter eliminatório. Depois, será realizado o Teste de Avaliação Física, também de caráter eliminatório. Por fim, na quinta etapa, haverá a Investigação dos Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório.

Quais os requisitos?

Ainda conforme o edital publicado, para concorrer, além do certificado de ensino médio, é necessário:

ser brasileiro;

ter entre 18 e 30 anos;

provar o cumprimento das obrigações eleitorais e militares;

estar em pleno exercício dos direitos políticos;

gozar de saúde física e mental;

não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado, ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício de cargo público;

ter altura mínima de 1,60 m, se homem, e de 1,55 m, se mulher;

ter reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo de Praça BM;

ter sido licenciado da organização militar a que serviu, no mínimo, no comportamento bom, se for o caso;

declarar concordância com todos os termos do edital;

e ser habilitado para conduzir veículo automotor, possuidor da Carteira Nacional de Habilitação – Categoria tipo “B”.

Qual o período de inscrição?

As inscrições para o Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CBMPA começam às 10h desta quinta (3) e seguem até as 14h do dia 7 de abril. Elas serão realizadas somente via internet, através do endereço eletrônico do Instituto AOCP.

A prova objetiva será aplicada na data provável de 15 de maio, nas cidades de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém. Ela terá duração de cinco horas.

Jornal Folha do Progresso em 03/03/2022/09:59:25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...