Paolla Oliveira encanta a web ao exibir curvas perfeitas

Em uma das imagens, ela surge ao lado de Diogo, ambos sorridentes, transbordando carinho e cumplicidade. | Reprodução

Paolla brilhou ao aparecer em um biquíni vermelho que evidenciava suas curvas impecáveis e sua beleza natural.

Quem acompanha Paolla Oliveira nas redes sociais sabe que a atriz é referência quando se trata de fotos impactantes e momentos compartilhados na internet.

Sempre deslumbrante, Paolla não decepciona, e nesta última segunda-feira (30), voltou a movimentar a web ao publicar registros de uma viagem ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira.

Nos cliques, o casal esbanjou charme, descontração e sintonia enquanto curtia paisagens naturais. Paolla brilhou ao aparecer em um biquíni vermelho que evidenciava suas curvas impecáveis e sua beleza natural.

Em uma das imagens, ela surge ao lado de Diogo, ambos sorridentes, transbordando carinho e cumplicidade.

“Pausa porque o ano promete”, escreveu a atriz na legenda da publicação, que rapidamente acumulou milhares de curtidas e comentários elogiosos.

Amiga de longa data, Tata Werneck não poupou palavras ao declarar: “Perfeita”. Nos comentários dos fãs, mensagens como “Maravilhosa”, “Linda demais” e “Inspiração” refletiram a admiração pelo casal e pela energia positiva transmitida nas fotos.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Gente.IG e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/08:07:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...