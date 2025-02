Idosa leva chute de motorista de aplicativo na entrada de condomínio, no Rio de Janeiro

(Foto: Reprodução) – O caso aconteceu na quarta-feira (29). Vítima afirma que foi agredida porque estava comendo um biscoito dentro do carro. Motorista foi identificado e será intimado a prestar esclarecimentos

Uma idosa foi agredida por um motorista de aplicativo quando entrava no condomínio onde mora, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Imagens das câmeras de segurança mostraram Maria de Fátima Silva Pires, de 68 anos, levando um chute nas costas logo depois de passar pelo portão. O caso aconteceu na quarta-feira (29).

Segundo a polícia, o motorista já foi identificado e será intimado a prestar esclarecimentos.

A idosa contou que estava voltando de uma consulta médica para avaliar um quadro de pneumonia. Na saída do consultório, chamou um carro de aplicativo. Ela disse que foi agredida porque estava comendo um biscoito dentro do veículo.

“Eu estava comendo um biscoitinho. Quando parou no prédio, ele disse assim para mim: ‘Agora, você vai limpar o banco’. Nisso, eu fiquei impactada e não respondi. Eu saí e o que que aconteceu: ele correu atrás de mim, me deu um chute nas costas e me jogou no chão. Eu já sou uma senhora e estou com meu lado direito comprometido, com muita dor”, disse Maria de Fátima.

A idosa conta que foi socorrida pelo porteiro do prédio, que viu o momento que o motorista aproveitou o portão aberto e entrou no local.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) como lesão corporal. Maria de Fátima vai fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) nesta sexta-feira (31).

“Que isso não ocorra mais. É o meu apelo aqui. Porque mulheres não denunciam, pois acreditam na impunidade, mas eu não. Eu ainda acredito na Justiça”, afirmou a idosa.

Motorista será intimado

A Polícia Civil disse que o motorista já foi identificado. Ele será intimado.

“A vítima reconheceu o motorista. Não temos dúvidas sobre a identificação”, disse o delegado Angelo Lages.

O delegado disse ainda que o veículo não está no nome do agressor.

A polícia aguarda o resultado do exame no IML para saber a extensão das lesões sofridas por Maria de Fátima. O homem pode responder por lesão corporal grave ou gravíssima.

Veja o Vídeo:

