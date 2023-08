Haddad segue orientação da Receita e devolverá onça de ouro à Arábia Saudita

(Foto:Reprodução) – Há 28 anos, a principal referência em jornalismo progressista no Brasil.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu na manhã desta segunda 31 uma onça de ouro como presente do ministro de Investimentos do Reino da Arábia Saudita, Khalid Al Falih.

A Receita Federal, no entanto, orientou o petista a devolver o objeto.

“Como protocolo, a oferta de presentes a autoridades públicas deve ser feita com aviso prévio ao cerimonial do órgão público agraciado. Por esse motivo, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, orientou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a devolver a estátua de uma onça, recebida do governo da Arábia Saudita”, informou a Fazenda, em nota.

A obra seria levada a Brasília e incorporada ao patrimônio da União, mas agora será enviada à embaixada da Arábia Saudita na capital federal.

A Fazenda informou que caso o governo da Arábia Saudita queira reenviar o presente, os trâmites exigidos pela legislação terão de ser cumpridos.

Haddad ainda indicou o saldo positivo da visita de Al Falih e do restante da comitiva saudita a São Paulo, com a oportunidade de “explicar pontos do Plano de Transição Ecológica do governo brasileiro e ouvir sobre o interesse a respeito das oportunidades de investimentos que o pacote pode atrair”.

