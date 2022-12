Helder Barbalho é eleito presidente do Consórcio Amazônia Legal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Helder Barbalho também afirmou que, à frente do consórcio, terá o objetivo de fortalecer a região amazônica como uma “solução” não só para o clima, mas para todas as questões sociais. Ressaltou ainda que irá “construir pontes” entre os Estados da Amazônia Legal e o Governo Federal.

O governador do Amapá desejou boa sorte a Helder Barbalho no cargo que foi eleito.

“O consórcio é referência para organizações nacionais e internacionais, públicas e empresariais. Com o consórcio, a Amazônia realmente cresceu muito nessa missão institucionalizada de defesa de um projeto de respeito aos amazônidas, tanto nas questões do desenvolvimento social e econômico, como na agenda ambiental”, afirmou Waldez.

Durante a Assembleia, Waldez Góes ressaltou a importância do consórcio para fortalecer a região amazônica e afirmou que a escolha de Helder Barbalho representa um potencial de ampliação da atuação do Consórcio Amazônia Legal.

O consórcio foi criado em abril de 2019 a partir de uma iniciativa tomada pelos governadores dos 9 Estados que o formam. Eles ocupam 59% do território brasileiro com uma população de mais de 29,3 milhões de pessoas.

“Me sinto muito honrado e feliz por ter sido eleito, por unanimidade, pelos Estados amazônicos, como presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Agradeço a todos os Governadores”, escreveu Helder Barbalho em seu perfil do Twitter .

Atualmente, o posto é ocupado pelo governador do Amapá, Waldez Góes (PDT). Barbalho ficará no cargo durante o ano de 2023.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi eleito nesta 2ª feira (19.dez.2022), por unanimidade, o novo presidente do Consórcio Amazônia Legal. A região é formada por: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

