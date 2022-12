Helder participa do encerramento do 58º Encontro Ruralista do Pará

Governador discursou para uma plateia formada por ruralistas de 139 municípios do Pará (Filipe Bispo/ O Liberal)

Governador se comprometeu a se unir ao segmento na luta por mais desenvolvimento para o Estado

Com um discurso forte a favor da democracia, o governador do Estado, Helder Barbalho (MDB), participou, no final da tarde desta quarta-feira (30), em Belém, do encerramento do 58º Encontro Ruralista, promovido pelo Sistema Faepa/Senar/Sindicatos.

O evento, ocorrido no Edifício Palácio da Agricultura, sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Feapa), reuniu, nos últimos dois dias, representantes do setor produtivo de 139 municípios paraenses para discutir o tema “Alimentar é construir o futuro”.

Para uma plateia formada principalmente por agricultores e produtores rurais – setor fortemente apoiado pelo atual presidente, Jair Bolsonaro, derrotado nas últimas eleições presidenciais – o governador Helder Barbalho fez questão de ressaltar a sua posição a favor da democracia e da importância de todas as esferas se unirem em prol do desenvolvimento do Estado do Pará.

“Agora que acabou a eleição, todos nós estamos juntos, seja pelo Estado, seja por este segmento, e temos, juntos, o desafio de fazer com que o Pará e o Brasil deem certo. É fundamental que possamos construir a agenda que este segmento e que este Estado quer. Todos devemos estar unidos em torno do Pará e das oportunidades que este Estado oferece. Apoiei o presidente que venceu a eleição e eu tenho total consciência de que posso colaborar, sendo um interlocutor com o setor e, também, trazendo obras e benefícios para o Pará”, destacou.

O governador do Estado também se comprometeu a avançar nas pautas apresentadas pelo setor, como a implantação de mais Batalhões Rurais da Polícia Militar, cujo objetivo é intensificar a segurança no campo e atuar preventivamente, evitando conflitos e crimes agrários. Atualmente, já foi instalado o Batalhão Rural de Marabá e, em breve, deverá ser aberto o de Castanhal.

O presidente da Faepa, Carlos Xavier, aproveitou a ocasião para apresentar novas propostas ao chefe do Executivo Estadual, como a inclusão da Faepa no Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa do Estado (Consep); a implantação, no Estado, do Fundecitrus, um fundo voltado à defesa fitossanitária e à pesquisa na área, a ser instituído por meio de uma parceria público-privada; a institucionalização de convênios para o avanço da titulação de terras no Estado e ampliação da atividade apicultura por todo o Pará, entre outros temas.

“Nós queremos que o Pará seja o primeiro estado em desenvolvimento da nação brasileira. Temos todas as condições e potencialidades para chegar a isso, já que a natureza foi tão farta com todos nós, mas, lamentavelmente, ainda temos regiões aqui com péssimos índices de desenvolvimento humano, como é o caso do arquipélago do Marajó. Precisamos juntos construir o nosso desenvolvimento”, pontuou. (Com informações do O Liberal).

