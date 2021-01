Helder tem reunião na Fiocruz sobre vacina contra a covid

Fiocruz, no Rio de Janeiro, será responsável pela vacina de Oxford (Foto:Erasmo Salomão / MS)

Governador do Pará espera Plano Nacional de Imunização, mas traça ‘plano B’

O governador Helder Barbalho está, na manhã desta quinta-feira, 7, Fundação Oswaldo Cruz discutindo sobre as medidas emergenciais de imunização no Estado do Pará contra a covid-19.

A compra de vacinas diretamente de fornecedores nacionais ou mesmo internacionais, pelo governo, foi classificada por Helder como o “plano B”, caso o “plano A”, que é o Plano Nacional de Imunização do governo federal, não avance.

A Fiocruz, no Rio de Janeiro, será responsável pela vacina de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.

A expectativa do governo é de que a vacinação se inicie no território paraense ainda em janeiro. Para isso, a Secretaria de Estado de Saúde mais de dois mil isopores para conservação das vacinas e seis milhões de seringas e agulhas.Nesta sexta-feira, Helder deve visitar o Instituto Butantan, em São Paulo.

