Namorados morrem em acidente na volta de velório em MT

Casal de namorados morre em acidente quando voltava de velório em Mato Grosso — Foto: Portal Sorriso

Chovia no momento do acidente; vítimas estavam no banco traseiro de automóvel e ficaram presas às ferragens.

Duas pessoas morreram em um grave acidente nessa quarta-feira (6) envolvendo dois carros na BR-163, próximo a ponte do Rio Lira em Sorriso, a 420 km de Cuiabá (MT).

As vítimas são Débora Siqueira da Rocha Luz, de 25 anos, que morreu na hora, e o namorado dela, Lucas Pianessa, de 24 anos, que foi socorrido e levado para uma unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital.

O casal viajava de Marcelândia para Cuiabá após participar do velório de um familiar. Junto com eles no carro também estavam a mãe de Lucas e o marido dela, que dirigia o veículo.

Chovia muito no momento do acidente e a versão investigada é de que houve aquaplanagem – deslizamento na pista molhada – e um dos veículos rodou na pista. Sem controle, esse veículo bateu a traseira na frente de um carro. O casal estava no banco traseiro do automóvel que rodou.

O impacto foi tão forte que o veículo, onde estavam as vítimas, ficou totalmente destruído. O casal ficou preso às ferragens e a rodovia precisou ser interditada por cerca de quatro horas durante a tentativa de socorro às vítimas.

Os motoristas dos dois carros sofreram apenas ferimentos leves. O marido da mãe de Lucas recusou atendimento médico. O outro motorista foi para o hospital. A mãe de Lucas não ficou ferida.

Por Yasmim Oliveira e Bruno Bortolozo, Centro América FM e TV Centro América

07/01/2021 09h17

