Hoje Roberto Carlos em Belém: como fica o trânsito no dia do show

O cantor Roberto Carlos se apresenta em Belém (PA) no estádio do Mangueirão na noite desta segunda-feira (30). Veja como fica o trânsito no dia do show. | Foto: Caio Girardi/Divulgação

É O SHOW DO REI 🌹

O jargão “São tantas emoções” pertence ao “Rei” Roberto Carlos, mas deve tomar conta de quem vai assistir ao show do cantor, “Eu Ofereço Flores”, marcado para a noite desta segunda-feira (30), no estádio do Mangueirão, em Belém (PA).

Os condutores que vão prestigiar a última apresentação do Rei de 2024 deverão ficar atentos ao trânsito ao redor horas antes do show. É esperado um fluxo intenso de veículos e, possivelmente, engarrafamentos nas vias adjacentes do estádio do Mangueirão.

Para auxiliar todos que se preparam para o show do Roberto Carlos em Belém, o Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) vai organizar uma operação com agentes de fiscalização com o objetivo de garantir a segurança e a fluidez do trânsito no entorno, além de resguardar também a segurança dos pedestres.

Trânsito no Mangueirão será organizado pelo Detran

📷 Trânsito no Mangueirão será organizado pelo Detran |(David Alves/Agência Pará)

Mudanças no trânsito

O Detran determinou que o acesso dos veículos ao local do show ficará restrito aos portões de estacionamento localizados nas avenidas Transmangueirão e Augusto Montenegro.

Os motoristas serão orientados por uma equipe de profissionais sobre as áreas específicas para estacionarem seus veículos com segurança.

É importante frisar que o estacionamento interno do Mangueirão será pago e administrado pelos organizadores do evento. A saída será pelos mesmos portões de entrada.

Estacionamento

O Detran orienta ainda o público a adquirir os tickets de estacionamento de forma antecipada e anunciou mudanças na dinâmica de cobrança para minimizar o congestionamento nas avenidas Augusto Montenegro e Transmangueirão.

E alerta para que seja evitada a ingestão de bebida alcoólica, uma vez que a combinação de álcool e direção é uma das principais causadoras de acidentes de trânsito. É aconselhável que, quem for beber, seja acompanhado por uma pessoa que não beba. Também é recomendado que vá ao show por meio de aplicativo ou táxi.

