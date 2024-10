Homem armado é preso perto de comício de Trump na Califórnia

O candidato presidencial republicano e ex-presidente Donald Trump fala em um comício de campanha no Calhoun Ranch, no sábado, 12 de outubro de 2024, em Coachella, na Califórnia. — Foto: AP Foto/Alex Gallardo

O homem tem 49 anos e é morador de Las Vegas. Ele foi parado em um SUV preto por forças de segurança do condado de Riverside e detido sem resistência, de acordo com o comunicado da polícia.

Um homem foi preso perto de um comício do candidato republicano Donald Trump na Califórnia, no último sábado (12).

Ele enfrenta acusações por posse de armas, depois que foram encontrados dois armamentos e um carregador de alta capacidade com ele, informaram autoridades locais neste domingo (13).

Mais detalhes sobre as acusações não foram divulgados.

O homem tem 49 anos e é morador de Las Vegas. Ele foi parado em um SUV preto por forças de segurança do condado de Riverside e detido sem resistência, de acordo com o comunicado da polícia.

Ele foi liberado no sábado após pagar uma fiança de US$ 5.000 (cerca de 28 mil reais).

“O incidente não afetou a segurança do ex-presidente Trump ou dos participantes do evento”, disse o escritório do xerife em uma nota à imprensa.

O comício de Trump no sábado ocorreu no Vale de Coachella, famoso por seu festival anual de música.

Em julho, Trump escapou de uma tentativa de assassinato, quando um tiro passou de raspão por sua orelha durante um comício em Butler, na Pensilvânia.

Em setembro, outro homem foi acusado de tentar assassiná-lo após agentes do Serviço Secreto o encontrarem escondido com um rifle perto do campo de golfe de Trump em Palm Beach. Ele se declarou inocente.

Fonte: CNN Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2024/08:37:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...