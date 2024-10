Eleições nos EUA: especialistas preveem atrasos na contagem de votos e caos

Funcionários da Justiça eleitoral dos EUA preparam máquinas para contagem de cédulas de votação a distância • Foto: Jonathan Drake – 4.set.2020/ Reuters

Observadores eleitorais temem que atrasos na contagem de votos pelo correio possam dar ao público uma falsa sensação de quem está ganhando a eleição.

Na Pensilvânia, as autoridades estão se preparando para outra eleição presidencial na qual um único estado pode mais uma vez ser o campo de batalha decisivo e levar dias para determinar o vencedor.

Seth Bluestein, um comissário republicano da cidade de Filadélfia, um grande colégio eleitoral no estado, colocou as chances de saber o vencedor na noite da eleição em “quase zero”.

Enquanto isso, no estado-pêndulo de Wisconsin, uma contagem final não deve sair antes da manhã seguinte à eleição, disse Ann Jacobs, democrata que preside a comissão eleitoral do estado.

Enquanto vários outros estados tomaram medidas para acelerar a contagem de votos nos quatro anos desde o caos pós-eleitoral de 2020, o impasse político na Pensilvânia e Wisconsin impediu uma mudança que poderia ter aberto caminho para acelerar o processo: a capacidade de começar a abrir e processar cédulas enviadas pelo correio antes do dia da eleição.

s observadores eleitorais temem que atrasos na contagem de votos pelo correio possam dar ao público uma falsa sensação de quem está ganhando a eleição.

Isso poderia potencialmente criar a chamada “miragem vermelha” — mostrando os candidatos republicanos à frente inicialmente antes que mais votos “ausentes” (por correio) de tendência democrata sejam processados e adicionados à contagem — e deixar uma abertura para falsas narrativas sobre fraude eleitoral florescerem enquanto o país aguarda os resultados.

Na Geórgia, uma mudança de regra controversa aprovada em setembro que exige que os trabalhadores contem manualmente o número de votos depositados nas seções eleitorais no dia da eleição pode atrasar os resultados da eleição presidencial em outro estado decisivo.

“É obviamente uma preocupação”, disse o secretário de Estado da Pensilvânia, Al Schmidt, um republicano, sobre a demora no estado. “Esse período de incerteza é algo que é explorado por atores de má-fé para minar a confiança no resultado.”

Uma espera de dias novamente

Em 2020, os veículos de imprensa levaram quatro dias para projetar que Joe Biden havia vencido a Pensilvânia e, portanto, a presidência. Nesse período, a desinformação se alastrou.

Protestos eclodiram no centro de contagem da Filadélfia. O então presidente Donald Trump acusou sem provas os trabalhadores eleitorais do estado de tentarem cometer fraude. Seu advogado na época, Rudy Giuliani, deu uma entrevista coletiva agora infame cheia de mentiras.

Em Wisconsin, outro estado que Biden derrotou em seu caminho para a Casa Branca, Trump atribuiu falsamente sua derrota a “despejos surpresa de cédulas” em Milwaukee, cidade fortemente democrata.

O salto nos votos de Biden aconteceu quando a cidade computou todas as suas cédulas ausentes ao mesmo tempo — algo que havia sido amplamente antecipado porque a lei estadual impede o processamento antecipado de cédulas pelo correio.

Em Wisconsin e Pensilvânia, os funcionários eleitorais ainda estão impedidos de começar a processar cédulas de votação pelo correio antes das 7h do dia da eleição, embora os funcionários eleitorais de ambos os estados tenham clamado por mudanças.

Em um ponto, os legisladores na Assembleia Estadual de Wisconsin chegaram a um acordo bipartidário para permitir que os funcionários começassem a processar as cédulas um dia antes da eleição. Mas ele morreu no Senado estadual depois que uma série de importantes negacionistas eleitorais de Wisconsin levantaram preocupações sobre a segurança eleitoral.

“Foram teorias da conspiração que mataram o projeto de lei, francamente”, Jacobs disse à CNN. “Fiquei muito decepcionado.”

Observadores eleitorais dizem que alguns fatores podem reduzir o surgimento de novas teorias da conspiração este ano, já que a contagem de votos continuará até tarde da noite.

Líderes republicanos estão encorajando os fiéis do partido a votar pelo correio como parte de um esforço para acumular votos – potencialmente reduzindo a percepção de uma guinada para a esquerda conforme a apuração avançar. Trump, no entanto, regularmente turva essa mensagem, inclusive repetindo uma alegação infundada recentemente de que 20% dos votos pelo correio na Pensilvânia são fraudulentos.

Autoridades em ambos os estados estão prevendo um volume menor de cédulas de correio desde que a pandemia passou. Em Wisconsin, as cédulas ausentes representaram quase 60% dos votos na eleição geral de 2020. Nas eleições de meio de mandato estaduais, dois anos depois, isso caiu para cerca de 29%, de acordo com dados estaduais.

Enquanto isso, na Pensilvânia, o estado disponibilizou milhões de dólares em financiamento eleitoral para os condados, muitos dos quais usaram o dinheiro para investir em scanners de cédulas mais rápidos e equipamentos que ajudam a processar cédulas pelo correio.

O financiamento veio com uma pegadinha: os condados tinham que concordar em contar seus votos enviados pelo correio continuamente, sem parar, mesmo que isso levasse vários dias. Então, embora o público possa ir dormir na noite da eleição sem saber o vencedor na Pensilvânia, os trabalhadores eleitorais ainda estarão contando.

“É uma frustração real”, disse Schmidt sobre a falha em mudar a lei estadual. “Não beneficia nenhum candidato. Não beneficia nenhum partido. Só beneficia o público em saber os resultados mais cedo e nossos funcionários eleitorais, que de outra forma não teriam que trabalhar dia e noite.”

Especialistas eleitorais na Pensilvânia e em outros lugares estão preparando o público para o fato de que pode levar vários dias até que a corrida presidencial seja anunciada.

O processamento de cédulas enviadas pelo correio leva tempo. Os trabalhadores geralmente precisam primeiro verificar a identidade do eleitor, abrir o envelope de devolução da cédula, remover a cédula e, às vezes, achatá-la, para que ela possa passar por uma máquina de tabulação.

Atrasos “não são fraude, são simplesmente logística”, disse Jacobs.

“É muito, muito improvável que saibamos quem ganhou a presidência ou o controle da Câmara na noite da eleição”, disse David Becker, ex-advogado eleitoral do Departamento de Justiça dos EUA que atua como diretor executivo do apartidário Centro de Inovação e Pesquisa Eleitoral.

“É assim que o processo funciona”, ele acrescentou. “Não deveríamos esperar que às 20h acionemos um interruptor e contemos 160 milhões de cédulas de várias páginas com dezenas de corridas nelas instantaneamente. Leva tempo para acertar.”

Fora da curva

Pensilvânia e Wisconsin são pontos fora da curva no atraso da contagem das células ausentes enviadas pelo correio. A maioria dos estados — 43 no total — agora permite que pelo menos parte desse trabalho comece antes do dia da eleição, de acordo com a National Conference of State Legislatures.

Vários estados mudaram seus procedimentos após a eleição de 2020, incluindo o Michigan, onde os democratas ganharam o controle do governo estadual. O chamado “Wolverine State” agora permite o processamento de cédulas oito dias antes da eleição em comunidades de pelo menos 5 mil pessoas.

Comunidades menores podem começar a processar as cédulas um dia antes da eleição.

Quatro anos atrás, demorou até a tarde de quarta-feira para determinar que Biden havia vencido Michigan enquanto os trabalhadores vasculhavam as cédulas do correio. O centro de contagem de votos em Detroit, fortemente democrata, atraiu uma multidão furiosa de apoiadores de Trump, que exigiram que a contagem chegasse ao fim: “Stop the count”, gritavam.

O senador estadual de Michigan, Jeremy Moss, um democrata que elaborou a nova lei que permite o processamento antecipado das cédulas, disse que traça uma “linha direta” da cena que eclodiu em Detroit até o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA, que tentou, sem sucesso, impedir a transferência de poder para Biden.

“Não consigo entender por que um estado não gostaria de resolver esse problema quando outros estados têm exatamente o mesmo sistema para processar cédulas de voto ausentes”, acrescentou Moss, que preside o comitê de eleições e ética no Senado de Michigan.

Novas regras em outros campos de batalha

Em estados que permitem o processamento antecipado de cédulas pelo correio, outras mudanças nos procedimentos eleitorais ainda podem produzir alguns atrasos na noite da eleição – especialmente se as margens forem apertadas, alertam especialistas.

Na Geórgia, os funcionários eleitorais podem começar a processar cédulas de votação ausentes antes do dia da eleição e uma nova lei desde a eleição presidencial de 2020 exige que os condados informem ao secretário de Estado — uma hora após o fechamento das urnas — os resultados de todas as votações antecipadas e cédulas de votação ausentes.

Mas, em setembro, uma maioria alinhada a Trump no Conselho Eleitoral do Estado da Geórgia aprovou uma nova regra que exige que os funcionários eleitorais contem manualmente o número de votos depositados em um local de votação para garantir que corresponda ao número de votos contabilizados pelas máquinas de votação.

Especialistas em votação dizem que a nova exigência de contagem manual sobrecarregará os cartórios eleitorais com trabalho adicional e alertam que resultados mais lentos podem permitir a disseminação de confusão e desinformação.

Na Carolina do Norte, onde Kamala e Trump estão travando uma batalha acirrada por votos, uma nova lei exige que cédulas de correio válidas sejam recebidas antes do que em eleições passadas.

Mesmo assim, os resultados das eleições podem ser divulgados mais tarde do que o normal, dizem autoridades. Outra nova disposição exige que os conselhos dos condados esperem até que as urnas fechem às 19h30 no dia da eleição para começar a contar e divulgar os resultados dos votos emitidos durante o período de votação antecipada de 17 dias do estado.

Antes, as juntas eleitorais dos condados podiam tabular os resultados da votação antecipada antes do fechamento das urnas e então relatar esses resultados imediatamente às 19h30. A nova lei pode atrasar em uma hora ou mais – dependendo do condado – a publicação de resultados antecipados não oficiais, disseram autoridades eleitorais estaduais.

“Vai ser uma noite longa”, o que pode gerar desinformação, disse Karen Brinson Bell, diretora executiva do Conselho Eleitoral Estadual da Carolina do Norte, em um evento recente sobre salvaguardas eleitorais. “Vai levantar questões sobre o que Karen Brinson Bell está fazendo com as cédulas? Foi isso que estava em um cartaz em um protesto do lado de fora do nosso escritório eleitoral em 2020, e vou ser questionada sobre isso novamente.”

Além disso, este ano marca a primeira eleição geral estadual em que um documento de identificação com foto é exigido para votar na Carolina do Norte, uma mudança que, segundo autoridades, provavelmente aumentará o número de cédulas provisórias que não serão julgadas e contadas até depois do dia da eleição porque os eleitores não tinham a identificação necessária no local de votação.

No Arizona — um estado que Biden venceu por menos de 11 mil votos de mais de 3 milhões lançados em 2020 — a maioria dos moradores vota por meio de cédulas enviadas pelo correio para suas casas. Muitos optam por devolver essas cédulas no dia da eleição em caixas de depósito ou centros de votação.

No Condado de Maricopa, que abriga Phoenix e mais da metade dos eleitores do estado, as autoridades estimam que entre 400 mil e 500 mil eleitores — potencialmente até um quarto do eleitorado total do condado em novembro — entregarão seus votos no dia da eleição.

“Às 20h01 no Arizona, a situação parecerá muito ruim para os republicanos”, disse o registrador do condado de Maricopa, Stephen Richer, no evento de garantias eleitorais.

“Em 2020, alguém encorajou os republicanos a não votarem antecipadamente, em vez disso, a votarem pessoalmente, seja no dia da eleição ou entregando sua cédula no dia da eleição”, disse Richer em uma referência velada a Trump. Mas na noite da eleição, os condados do Arizona primeiro divulgam suas contagens de votos antecipados e “desde 2020, elas serão desproporcionalmente azuis (democratas)”, observou Richer.

Um novo estatuto do Arizona exige que as autoridades contem o número de envelopes de cédulas entregues no mesmo dia em cada centro de votação antes que possam fechar o local de votação e levar os cartões de memória que registraram os votos emitidos naquele dia para um local central de contagem.

Além disso, observadores eleitorais dizem que a complexidade e o comprimento da cédula do Arizona podem atrasar ainda mais a contagem dos resultados. No Condado de Maricopa, a cédula da eleição geral cobre ambos os lados de duas páginas – o dobro do comprimento da cédula que os eleitores encontraram quatro anos atrás.

Além das eleições federais, estaduais e locais, a cédula deste ano está lotada com mais de uma dúzia de iniciativas, muitas delas apresentadas pela Assembleia Legislativa estadual controlada pelos republicanos, buscando contornar os vetos da governadora Katie Hobbs, democrata eleita em 2022.

Em um estado onde as disputas são frequentemente decididas por margens muito estreitas, quaisquer falhas ou atrasos podem dificultar a previsão da corrida. A disputa de 2022 do Arizona para procurador-geral do estado, por exemplo, foi decidida por menos de 300 votos.

Na prática, “não demoramos mais para contar os votos do que outras jurisdições”, disse Jennifer Liewer, vice-diretora eleitoral de comunicações de Maricopa. Mas autoridades neste estado-pêndulo “antecipam totalmente que nossas disputas serão tão acirradas” este ano quanto foram em outras eleições recentes, disse ela.

Maricopa está tomando medidas para ajudar a acelerar a contagem de votos na noite da eleição, incluindo a contratação de dois funcionários em cada um dos 246 centros de votação do condado, que se concentrarão apenas na contagem do número de envelopes de cédulas entregues no dia da eleição, disse Liewer.

Especialistas eleitorais em todo o país estão pedindo aos eleitores que sejam pacientes e evitem tirar conclusões se os resultados não forem conhecidos rapidamente na noite da eleição.

“Temos que parar com essa linguagem de que alguém está na frente ou alguém está atrás”, disse Moss, o legislador do estado de Michigan. “O vencedor é o vencedor quando as urnas fecham. Então, nós apenas descobrimos quem é o vencedor.”

Fonte: CNN Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2024/08:50:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...