Homem assassinado dentro de casa no bairro Jardim Santarém tinha droga na mão.

(Foto:Reprodução) – Nas imagens divulgadas após ocorrência do crime, mostra um dos homens que estava na residência no bairro jardim Santarém segurava droga em uma das mãos. A policia investiga o caso e já apurou que o local era usado para venda de drogas, um menor residia com um dos homens assassinado, a pessoa que aparece com a drogas foi identificado como Leonardo e segundo testemunhas ele não morava no local.

A policia suspeita que os dois tinham envolvimento com traficantes e foi queima de arquivo ou acerto de contas. “Wilian e Leonardo” foram assassinados dentro de uma residência no bairro Jardim Santarém sábado (18), por volta das 22h30mn.

O inquérito foi aberto para apurar os fatos,que pra investigação não há dúvidas que a causa da morte foi a envolvimento com traficantes.

Ninguém foi preso acusado deste crime.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

