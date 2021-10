Polícia investiga mortes de jovens ocorridas em 48 horas no sudoeste paraense

(Foto:Reprodução) – As três mortes ocorridas em 48 horas são investigadas pela Polícia Civil de Anapu, na região sudoeste paraense. Uma das vítimas tinha 17 anos e foi identificado como Rodrigo Freitas Silva.

A segunda vítima identificada como Fábio Júnior Oliveira dos Santos e a terceira apenas pelo apelido de “Feinho”.

O corpo do adolescente Rodrigo Silva estava dentro de uma lagoa, próximo à rodovia BR-230. A equipe de peritos constatou diversos ferimentos característicos de arma de fogo, o que teria provocado a morte do jovem. Porém, foram requisitados exames mais detalhados sobre a causa da morte que deve ser esclarecida após a conclusão da investigação.

Após 48 horas, moradores do bairro São Luís comunicaram à Polícia Militar que havia dois corpos do sexo masculino próximos ao cemitério municipal. As vítimas Fábio Júnior e outro conhecido como “Feinho”, que estava a 10 metros do primeiro cadáver. Além de ferimentos causados por projétil de arma de fogo, os corpos estavam parcialmente carbonizados.

No local, a polícia encontrou diversas cápsulas de arma de fogo calibre 38. A polícia instaurou inquérito para tentar identificar os autores homicídio e também uma motivação para o crime. Ambos tinham passagem pela polícia por furto e roubo.

Com informações Portal Correio de Carajás

