Polícia Militar de Monte Alegre recebe medalha Newton Miranda da Assembleia Legislativa do PA

Comandante Major Tarcísio Moraes da Costa representou o 18°BPM e recebeu a honraria pelos bons serviços prestados a sociedade e bons resultados na sua área de atuação (Foto: Policia Militar/Divulgação)

A entrega ocorreu em sessão solene realizada para homenagear a Polícia Militar pelos seus 200 anos de serviços prestados à sociedade paraense.

A Assembleia Legislativa do Pará entregou terça-feira (14) ao 18° Batalhão de Polícia Militar Gurupatuba, em Monte Alegre, no oeste do Pará, a medalha Newton Miranda, maior honraria da casa. A entrega ocorreu em sessão solene realizada para homenagear a Polícia Militar pelos seus 200 anos de serviços prestados a sociedade paraense. Ao todo, doze militares foram agraciados com a honraria durante a solenidade, entre eles militares 18º BPM.

O comandante Major Tarcísio Moraes da Costa representou o 18°BPM e recebeu a honraria pelos bons serviços prestados a sociedade e bons resultados na sua área de atuação, bem como diminuição dos indicadores de violência. O batalhão foi responsável pela maior apreensão de drogas do estado do Pará em 2018.

A SGT Mariselma foi agraciada com a medalha por seu ato de heroísmo e humanidade desempenhado no naufrágio da lancha veloz em Santarém (Foto: Policia Militar/Divulgação)

A sargento Mariselma também foi agraciada com a medalha por seu ato de heroísmo e humanidade desempenhado no naufrágio da lancha veloz no dia no dia 05 de julho deste ano.

Por G1 Santarém, PA

