Solidariedade: Hospitais paraenses arrecadam doações para realização de ações natalinas

Brinquedos, alimentos e itens de higiene pessoal serão entregues à pacientes e famílias das comunidades carentes atendidas nas unidades gerenciadas pela Pró-Saúde

Hospitais públicos paraenses em Belém, Ananindeua, Altamira, Barcarena, Marabá e Santarém, estão arrecadando brinquedos, alimentos e itens de higiene pessoal, que serão distribuídos para os pacientes internados nas unidades durante o Natal.

As ações natalinas serão realizadas pelas unidades do Governo do Estado do Pará que são gerenciadas entidade filantrópica Pró-Saúde, uma das maiores no ramo da gestão hospitalar do país, e que possui a solidariedade como um de seus valores institucionais.

No Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, será realizado até o dia 17 de dezembro, a Campanha Padrinhos Solidários, que tem como meta arrecadar 200 kits de higiene, que serão doados aos pacientes da instituição.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), participa este ano do projeto “Você também pode ser um Papai Noel”, realizado pela Escola Municipal Profª Ana Dutra Vale. Os colaboradores da unidade adotaram 100 cartas escritas e desenhadas pelos alunos, que vivem em comunidades carentes na região, e que serão contemplados com os presentes.

Em Altamira, no Hospital Regional da Transamazônica (HRPT), a unidade arrecada brinquedos para as crianças internadas, e alimentos, que serão distribuídos para acompanhantes e pacientes em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser realizadas até o dia 21 de dezembro.

De acordo com Rafaela Rizzi, terapeuta Ocupacional e membro do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do HRPT, além de incentivar a solidariedade e a humanização, o hospital pretende beneficiar cerca de 100 famílias.

“Presenteamos os pacientes, os acompanhantes e as crianças internadas na clínica pediátrica. É um momento de partilha especial, que nos emociona, e principalmente, celebra o verdadeiro significado do espírito natalino, que é a comunhão”, afirma a profissional.

No Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, a comissão de humanização da unidade pretende arrecadar até o dia 24 deste mês, brinquedos novos para serem doados para crianças que estão em tratamento na instituição e organizações filantrópicas da região.

O Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, promove até o dia 21 deste mês, o Dezembro Solidário, que visa arrecadar 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis, que serão destinados aos pacientes atendidos no hospital e seus familiares.

Organizado pelo Grupo de Ações e Eventos de Valorização Humana (Gaevh) e setor de Humanização, a iniciativa faz parte do projeto Gincana Solidária 2021. No dia 23/12, a unidade fará a inauguração oficial da tradicional árvore de Natal sustentável, confeccionada com materiais recicláveis, apresentações musicais e teatrais, que marcarão também a comemoração dos 15 anos de fundação do HRBA.

Já no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, está sendo realizado o projeto ‘Cartinhas – um sonho de Natal’, iniciativa do Setor de Humanização que possibilita ao paciente em tratamento contra o câncer fazer o seu pedido de presente de Natal por meio de uma carta, que é adotada pelos colaboradores do hospital. A entrega dos brinquedos será realizada no dia 22 de dezembro.

Locais para realizar as doações

O Hospital Metropolitano, em Ananindeua, receberá doações dos colaboradores que atuam na unidade.

No Materno Infantil de Barcarena, as cartas podem ser adotadas até dia 13/12. Os interessados podem procurar a equipe do Grupo de Trabalho e Humanização e levar suas doações na unidade na Rua José Pinheiro Rodrigues, 258, Centro.

Em Altamira, as doações podem ser entregues no Regional Público da Transamazônica, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Bairro Esplanada do Xingu.

Já em Marabá, as doações podem ser deixadas no Regional do Sudeste do Pará, localizado na Rodovia PA 150, S/N – Altura do Km 07, Nova Marabá.

No Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, as doações podem ser feitas na recepção principal da unidade, que está localizada na Avenida Sérgio Henn, 1100, bairro Diamantino.