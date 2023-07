Uepa abre concurso com 62 vagas para professores; remuneração chega a R$ 9.266,90

Universidade Estadual do Pará — Foto: David Alves/Agência Pará

Ofertas são para diversos municípios do estado e candidatos têm até o dia 21 de agosto para se inscrever.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). No total são 62 vagas para a carreira docente e os interessados tem até o dia 21 de agosto para se inscrever.

As oportunidades estão distribuídas nos Campi II, III e IV, localizados em Belém, Altamira, Conceição do Araguaia, Marabá, Parauapebas, Santarém e Tucuruí, abrangendo uma variedade de áreas de conhecimento relacionadas aos cursos de saúde da instituição.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet e o regime de trabalho será de tempo integral, durante 40 horas semanais.

O processo seletivo será composto por quatro fases, obedecendo à seguinte ordem:

Prova Escrita: Etapa de caráter eliminatório e classificatório, que avaliará os conhecimentos específicos dos candidatos na área de atuação.

Prova Didático-Prática: Também de caráter eliminatório e classificatório, essa fase testará as habilidades didáticas e práticas dos concorrentes.

Avaliação do Memorial: Etapa classificatória, na qual os candidatos defenderão e serão arguidos sobre suas trajetórias profissionais em ensino, pesquisa, extensão e gestão, analisando sua evolução histórica.

Avaliação de Títulos: Última fase, classificatória, na qual serão avaliados os títulos acadêmicos e experiência profissional dos candidatos.

Edital completo pode ser acessado no site da instituição.

Fonte: G1PA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2023/05:25:27

