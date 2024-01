Celular descarrega rápido? Aplicativos podem ser culpados

Alguns aplicativos acabam consumindo a bateria do seu celular e podem ser excluídos do aparelho e melhorar o consumo da bateria.

Muitas pessoas trocam de aparelho mas não acabam com o problema da bateria do celular descarregar rápido, e não sabem o porque acontece, mesmo sem usar constantemente o aparelho ele acaba consumindo muito a bateria.

Alguns aplicativos podem consumir mais a bateria do seu celular. Isso ocorre devido à maior demanda no processador, na memória RAM e na tela. Portanto, para garantir uma maior vida útil da bateria do seu celular, é recomendável desinstalar alguns desses aplicativos.

Aplicativos que frequentemente utilizam a tela, como jogos, vídeos e navegadores, costumam resultar em um maior consumo de bateria. Além disso, aqueles que permanecem ativos em segundo plano, mesmo quando não estão em uso, são geralmente considerados os principais culpados pelo desgaste da bateria do seu dispositivo.

Muitas pessoas estão cientes de que aplicativos de jogos, editores de vídeo, realidade aumentada, streaming de vídeo e algumas redes sociais tendem a consumir consideravelmente a bateria do celular, sendo necessário utilizá-los com moderação.

Além de desinstalar alguns aplicativos, é crucial adotar certas práticas para minimizar o consumo de bateria. Por exemplo, desativar notificações de aplicativos pouco utilizados, fechar os que não estão em uso e ajustar o brilho da tela do celular são medidas importantes a serem tomadas.

Desative as funções de Bluetooth, Wi-Fi e GPS quando não estiver em uso, e mantenha seus aplicativos sempre atualizados, pois versões mais recentes geralmente consomem menos bateria. Além disso, utilizar o modo de economia de energia pode fazer uma grande diferença!

Há dois aplicativos que têm um impacto significativo no consumo de bateria do seu celular, sendo recomendável evitá-los, conforme especialistas:

Fitbit: Este aplicativo de monitoramento de saúde envia constantemente dados para a nuvem, resultando em um consumo elevado de bateria. Se decidir mantê-lo em seu celular, lembre-se de desativar as notificações.

Skype: Como um aplicativo de videochamada, o Skype utiliza a câmera e o microfone para transmitir vídeo e áudio em tempo real, consumindo assim considerável energia da bateria do seu celular devido à intensa utilização de recursos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2024/13:37:36

