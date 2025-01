Homem bebe etanol, passa mal e morre no MT

Foto: Reprodução | O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (10), na cidade de Cáceres.

Um homem de 52 anos, identificado como Jadir Barbosa de Melo, morreu na madrugada desta sexta-feira (10), pouco tempo depois de consumir etanol em uma praça do bairro São Miguel, na cidade de Cáceres (225 km de Cuiabá).

A Polícia Civil informou que foi acionada por volta das 01h30, sobre o caso.

Jadir foi encontrado caído já sem sinais vitais na praça que fica nas proximidades do quartel do Exército.

Em análise preliminar realizada por uma equipe da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec), não foram encontradas lesões no corpo da vítima.

Entretanto, testemunhas contaram que ele teria consumido o combustível, passou mal e morreu. Além disso, a informação é que ele fazia uso constante de álcool e entorpecentes.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/22:24:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...