Jovem marca encontro com garoto de programa, é sequestrado e tem carro roubado em MT

Foto: Reprodução | Um jovem de 23 anos foi sequestrado e teve o carro roubado na noite dessa quinta-feira (09), durante um encontro sexual com um garoto de programa, na cidade de Lucas do Rio Verde (344 km de Cuiabá). O veículo foi recuperado, mas os criminosos conseguiram fugir.

O caso foi registrado por volta das 21h, às margens da rodovia Izidoro Pivetta.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que após marcar o encontro sexual foi buscar o rapaz no local combinado. Entretanto, assim que chegou no endereço, foi surpreendido pelos criminosos que anunciaram o assalto.

No carro, dois criminosos estavam com o tal garoto de programa, enquanto outros dois acompanhavam em uma motocicleta. O grupo obrigou o jovem a dirigir até uma área de mata, onde foi mantido sob a vigilância.

Os bandidos ainda obrigaram a vítima a realizar transferências bancárias via Pix. Enquanto isso, outros dois fugiram com o Corolla da vítima.

Os amigos do jovem, desconfiados da demora, rastrearam o celular dele e acionaram a Guarda Municipal. Ao chegar ao local indicado, as equipes da GCM e da Polícia Militar flagraram os bandidos armados.

Ao perceberem a presença da polícia, os criminosos fugiram em direção a uma área de mata. Buscas foram realizadas e o carro foi encontrado abandonado em outro bairro do município.

O caso é apurado pela Polícia Civil.

