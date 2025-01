Irmãos morrem após confundir veneno com suco de uva no Paraná

Irmãos teriam confundido garrafa sem rótulo (Foto: PCPR)

Homens de 54 e 57 anos ingeriram a bebida que estava em uma garrafa plástica, sem rótulos.

Dois irmãos, de 54 e 57 anos, morreram após tomarem veneno na cidade de Sengés, nos Campos Gerais do Paraná. Os homens ingeriram o líquido que estava em uma garrafa sem rótulos e a principal suspeita é que tenham pensado que seria suco de uva. Na realidade, o produto dentro do frasco transparente era herbicida.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga a morte dos rapazes, que a princípio é tratada como acidental. Os dois irmãos moravam juntos em uma casa localizada em um sítio. O herbicida teria sido comprado por um irmão deles, que mora no mesmo sítio e é o responsável pelos irmãos, que eram esquizofrênicos.

A ocorrência aconteceu na última quarta-feira (8). Os irmãos teriam pedido suco de uva e o responsável foi até um comércio comprar. Na volta para o sítio, o homem aproveitou para comprar alguns equipamentos para os irmãos e também o herbicida. Entretanto, o veneno foi comprado de forma fracionada, em uma embalagem transparente, sem rótulos.

Assim que chegou no sítio, o irmão deixou os produtos comprados na casa dos irmãos, porém, esqueceu a garrafa com herbicida. Quando retornou para buscar o veneno, os irmãos já tinham ingerido o líquido.

“As diligências iniciais que estes dois irmãos possuem transtorno mental e esquizofrenia, e eram cuidados por um terceiro irmão, de 65 anos. Eles teriam confundido a embalagem de um líquido herbicida com suco de uva”, informou a delegada Renata Batista.

Os irmãos chegaram a ser levados para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas não resistiram. A PCPR aguarda o retorno de laudos periciais para analisar as responsabilidades criminais.

Fonte: RICMAIS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/22:27:35

