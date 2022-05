Homem com mandado de prisão em aberto é encontrado durante festa, em Santarém

Genilson participava de uma festa quando foi encontrado — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Genilson Pinto da Silva foi encaminhado à delegacia após a polícia constatar que havia um mandado de prisão em aberto por estelionato no seu nome.

Um homem com mandado de prisão em aberto por estelionato foi encontrado em uma festa no bairro Jaderlandia em Santarém, oeste do Pará, após uma abordagem da 1ªCompanhia Independente de Polícia Ambiental (Cipamb), na madrugada de domingo (15). O suspeito foi conduzido até a delegacia.(As informações são do g1 Santarém e região — PA).

De acordo com o registro da polícia, a Cipamb foi acionada após uma denúncia de som alto na rua D, no bairro Jaderlandia. Ao chegar no local e verificar o documento de identidade dos participantes, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto no nome de Genilson Pinto da Silva, de 44 anos.

Popularmente conhecido como “peixe”, constava no nome de Genilson um mandado de prisão expedido pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Santarém, referente ao crime de estelionato.

Após a constatação, o suspeito foi encaminhado para a 16ª Seccional de Santarém para a realização dos procedimentos cabíveis.

Jornal Folha do Progresso em 16/05/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...