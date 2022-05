Operação Tapajós fase III encerra com mais de 22 abordagens em Rurópolis

(Foto:Reprodução) – Nos dias 13, 14 e 15/5, a Polícia Civil (PC) e outros órgãos de segurança pública e fiscalização, deflagram a Operação Tapajós Fase III no município de Rurópolis, região Oeste do Pará.

Com a intensificação das fiscalizações nos mais diversos bairros, produtores de eventos buscaram se regularizar perante os órgãos competentes, para não terem seus estabelecimentos fechados.

Segundo informou a PC, das duas casas de festas fechadas durante a operação na sexta-feira (13), apenas uma casa de show foi liberada pelo Corpo de Bombeiros, por atender as condições mínimas de segurança exigidas. No sábado (14), houve ainda 22 abordagens, destas, inspeções em motocicletas com descargas adulteradas, condutores foram notificados por irregularidades, além de inúmeras abordagens com fins de conscientização.

A Polícia Civil e Militar fiscalizou bares e restaurantes com o objetivo de coibir a venda de bebidas a crianças e adolescentes, bem como a exploração sexual. Até o final da operação ninguém havia sido foi preso e nenhum fato relevante registrado.

“A operação finalizou neste domingo e traz um saldo positivo à cidade no que se refere a manutenção da ordem pública e aplicação da lei”, disse o titular da delegacia de Rurópolis, Delegado Ariosnaldo Vital Filho.

Operação Tapajós fase III

A operação tem a finalidade de intensificar ações preventivas e repressivas do sistema de segurança pública em área de grande fluxo de pessoas e veículos, aumentando a capacidade operacional e a qualidade dos serviços prestados à sociedade, garantindo assim maior segurança e o bem estar do cidadão.

Apreensões

Dois motociclistas tiveram os veículos recolhidos no pátio da delegacia por não apresentarem a documentação necessária. Uma delas, por se tratar de motocicleta apropriada para competição e estar trafegando em via pública.

O Impacto com informações PC/PA

Jornal Folha do Progresso em 16/05/2022/15:05:04

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...