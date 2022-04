Helicóptero cai na região metropolitana de Belo Horizonte e deixa duas pessoas feridas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda não há informações sobre as o que provocou a queda. De acordo com os bombeiros, por volta das 9h10, a aeronave ainda tinha risco de explodir, mas não havia chamas.

Um helicóptero caiu na manhã der hoje (11) em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, próximo ao bairro Chácara Vista. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam dentro da aeronave e foram socorridas conscientes. (As informações são do G1 Minas).

