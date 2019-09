Homem de 27 anos é assassinado a tiros e golpes de faca na região garimpeira, em Itaituba

(Foto:Reprodução)-O crime aconteceu na manhã de domingo (29), no garimpo Crepurizão região garimpeira do município de Itaituba. De acordo com informações, a vítima Bruno da Silva e Silva de 27 anos, foi assassinado a tiros e a facadas.

A Policia Militar foi acionada para averiguar a situação e logo prenderam o acusado Jenilson Rodrigues de Sousa 22 anos, que segundo a policia confessou a autoria do crime, o revólver e a faca usada no crime foram apreendidos.



Vítima – Foto:Reprodução

O acusado foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil de Itaituba, na qual chegou na manhã desta segunda-feira (30), junto a uma equipe da PM.



Revólver e faça usada no crime – Foto:Reprodução

De acordo com a Policia uma segunda pessoa também foi detida e conduzida para delegacia, segundo testemunhas ela estaria junto com o acusado e vítima antes do assassinato.

Até o fechamento desta matéria a motivação do crime ainda é desconhecida.

Há qualquer momento matéria será atualizada!

Fonte: Plantão 24horas News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...