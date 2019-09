Concursos: mais de 200 seleções estão com inscrições abertas para preencher quase 23 mil vagas

As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, em diferentes estados. (Foto:Reprodução)

Mais de 200 concursos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (30) para preencher quase 23 mil vagas. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, e em diferentes estados.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Somente na Prefeitura de Senador Canedo (GO) há mais de 3 mil vagas, com salários que chegam a R$ 3.160,16. Podem se candidatar profissionais com nível fundamental, médio e superior de escolaridade. É preciso se inscrever até o dia 10 de outubro pelo site da organizadora.

Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem mais de 2,6 mil vagas para profissionais de nível médio e superior de escolaridade. A remuneração chega a R$ 3.100,00, e as inscrições vão até o dia 15 de outubro.

Os salários chegam a R$ 30.404,42 no Ministério Público de Minas Gerais, que tem 50 vagas para profissionais de nível superior de escolaridade. As inscrições terminam no dia 11 de outubro, e o edital pode ser encontrado no site da organizadora.

A remuneração também chega a R$ 30.404,42 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tem 50 vagas para profissionais de nível superior de escolaridade. As inscrições terminam no dia 25.

Já a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH) tem salários de até R$ 15.246,90. A seleção tem 13 vagas para profissionais com nível superior de escolaridade. É preciso se inscrever até o dia 6 de outubro pelo site da organizadora.

Somente nesta segunda, 12 concursos abrem inscrições para preencher mais de 1,1 mil vagas. Veja quais são:

Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô)

Inscrições até: 23/10/2019

Vagas: 50

Salário máximo: R$ 8.966,15

Escolaridade: superior

Estado: São Paulo

Fundação do ABC

Inscrições até: 30/10/2019

Vagas: 8

Salário máximo: R$ 7.956,00

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Estado: São Paulo

Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) – RS

Inscrições até: 11/10/2019

Vagas: 38

Salário máximo: R$ 4.857,11

Escolaridade: médio e superior

Estado: Rio Grande do Sul

Prefeitura de Buritis (MG)

Inscrições até: 30/10/2019

Vagas: 125

Salário máximo: R$ 5.181,53

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Estado: Minas Gerais

Prefeitura de Campo Verde (MT)

Inscrições até: 29/10/2019

Vagas: 30

Salário máximo: R$ 1.374,45

Escolaridade: médio

Estado: Mato Grosso

Prefeitura de Guaxupé (MG)

Inscrições até: 31/10/2019

Vagas: 23

Salário máximo: R$ 2.892,70

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Estado: Minas Gerais

Prefeitura de Itaiópolis (SC)

Inscrições até: 30/10/2019

Vagas: 71

Salário máximo: R$ 10.199,61

Escolaridade: técnico e superior

Estado: Santa Catarina

Prefeitura de Nova Iguaçu de Goiás (GO)

Inscrições até: 13/10/2019

Vagas: 62

Salário máximo: R$ 2.200,00

Escolaridade: alfabetizado, médio e superior

Estado: Goiás

Prefeitura de Porto Seguro (BA)

Inscrições até: 27/10/2019

Vagas: 579

Salário máximo: R$ 8.333,60

Escolaridade: médio, técnico e superior

Estado: Bahia

Prefeitura de Urupá (RO)

Inscrições até: 04/10/2019

Vagas: 13

Salário máximo: R$ 3.801,23

Escolaridade: superior

Estado: Rondônia

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (ES)

Inscrições até: 30/10/2019

Vagas: 142

Salário máximo: R$ 8.143,00

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Estado: Espírito Santo

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (ES)

Inscrições até: 30/10/2019

Vagas: 9

Salário máximo: R$ 1.250,00

Escolaridade: fundamental

Estado: Espírito Santo

