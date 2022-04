Homem de 27 anos é morto a tiros no Distrito de Miritituba, em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo da vítima, que era conhecida pela alcunha “Beira Mar”, foi removido pela Polícia Científica para exame de necropsia, a pedido da autoridade policial, também realizou o levantamento de local de crime, que irá subsidiar o inquérito policial instaurado para elucidar o caso. (Com informações do Plantão 24 Horas News).

Pelo menos 3 cápsulas de arma de fogo, do tipo pistola foram encontradas no local, e também uma máscara de cor preta.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada por volta de 2h30, por uma pessoa que disse ter ouvidos disparos de arma de fogo, e que um corpo estava ao solo, no pátio de uma empresa.

You May Also Like