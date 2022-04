Tanques de combustível explodem em garimpo de Itaituba-PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Tanques de combustível foram atingidos, o que resultou em uma explosão no local. Os recipientes eram utilizados no abastecimento de maquinários e aviões monomotores.

Um incêndio foi registrado no início da tarde de hoje, na comunidade Sol Nascente, que fica localizada cerca de 350 km do centro do município de Itaituba-PA. O prejuízo foi grande, já que o fogo alcançou uma área de garimpo na região.

