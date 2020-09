Hospital Regional do Tapajós institui Comissão de Humanização e reúne membros para definição de pautas e eventos

Toda internação hospitalar é um momento muito delicado para o paciente, seja qual for a patologia.

É fundamental que ele seja recebido e acolhido no estabelecimento de saúde da melhor forma possível seguindo as diretrizes da Política Nacional de Humanização – Humaniza SUS, do Ministério da Saúde. Por isso, o Hospital Regional do Tapajós (HRT) instituiu uma Comissão de Humanização com o objetivo de desenvolver ações e atividades voltadas para o melhor atendimento a toda a comunidade hospitalar.

Diante desse propósito, foi realizada na última sexta-feira (11) uma reunião com os membros da Comissão que é constituída por profissionais voluntários que são colaboradores de diversos setores do HRT, como psicossocial, enfermagem, educação, comunicação, epidemiologia e segurança do paciente.

Para a presidente da Comissão, Patrícia Mesquita, a equipe dará impulso nos projetos e ações de humanização voltados não somente para os pacientes que recebem os serviços, mas também para os profissionais que integram o quadro do HRT. “As ações de humanização no HRT, possuem papel fundamental na forma de acolher todas as pessoas que recebem nossos serviços”, ressaltou.

Segundo ela, a Comissão colabora para a eficácia de todo o processo de atendimento. “Traremos estratégias integradas, visando modificar para a melhor o padrão de assistência à todos os usuários e colaboradores do HRT”, completou.

Programação

Durante a reunião, foram discutidas ideias de possíveis projetos que serão realizados no HRT como “Musicoterapia”, “Palhaçoterapia”, “Oficinas de Humanização”, e atividades relacionadas às datas e campanhas anuais, como “Outubro Rosa”, entre outros. As próximas agendas e atividades serão definidas em reunião mensais.

Neste mês, por exemplo, em referência ao “Setembro Amarelo”, a Unidade vem realizando uma série de palestras e atividades internas com foco na valorização da vida e na dinamização do estresse causado àqueles que atuam na linha de frente do combate à pandemia da COVID-19.

