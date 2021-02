Embriagado, homem morre após pular de árvore na praia do Juá, em Santarém

Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 22, na praia do Juá, em Santarém — Foto: Elton Pereira/TV Tapajós

Caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (22). Há suspeita de que vítima teria quebrado a coluna cervical no momento da queda.

Um homem morreu na tarde desta segunda-feira (22) após pular de uma árvore no Rio Tapajós na praia do Juá, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima, identificada como Antônio Gonçalves da Silva, de 38 anos, teria quebrado a coluna cervical no momento da queda.

Nesta época do ano o nível do rio está baixo, e segundo informações de populares, o homem e a esposa estavam aparentemente bêbados.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito. O corpo aguardava pelo IML para remoção.

Descumprimento de decreto

Mesmo com restrição de frequentar praias devido o risco de contaminação por Covid-19, recomendação prevista em decreto municipal publicado na quinta-feira (18), e o trabalho intenso dos órgãos de fiscalização para cumprimento dessas regras, no último fim de semana, foi grande o número de santarenos que frequentaram os espaços públicos.

De acordo com a Polícia Militar, o policiamento foi reforçado na vila balneária de Alter do Chão e em Ponta de Pedras, que são alguns dos principais destinos dos banhistas da região. As equipes da Polícia Militar orientaram as pessoas sobre o decreto municipal em vigor e os banhistas foram dispersados para voltarem para casa.

Por Tracy Costa e Elton Pereira, G1 Santarém e TV Tapajós — PA

