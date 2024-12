Homem decepa antebraço do tio durante briga no nordeste do Pará

Foto: Reprodução | O suspeito seria usuário de drogas e constantemente ameaçava os familiares.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil suspeito do crime de lesão corporal gravíssima. Ele teria decepado o antebraço do tio durante uma briga em Abaetetuba, nordeste do Pará. A ação para capturar o investigado ocorreu na manhã deste domingo (1º/12), no Rio Itacuruçá, região das ilhas do município. O facão do tipo terçado, usado no crime, foi apreendido pela PC.

Segundo as informações, uma pessoa da família procurou as autoridades policiais na noite de sábado (30/11) para denunciar o caso, que teria ocorrido horas antes. Conforme os relatos, o suspeito havia atacado o tio com o terçado durante uma discussão. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional e, devido à gravidade da lesão, teve que passar por uma cirurgia de amputação do membro superior esquerdo.

Ainda conforme as informações policiais, o suspeito seria usuário de drogas e constantemente ameaçava os familiares. Além disso, estaria envolvido em delitos na região, cometidos para alimentar o vício em entorpecentes. A pessoa denunciante contou que a discussão entre o sobrinho e o tio ocorreu após a vítima confrontar o suspeito sobre um furto que o homem teria cometido. Na ocasião, o tio foi surpreendido com os golpes.

A equipe da PC, juntamente com a Polícia Militar, iniciaram as buscas pelo suspeito, que foi localizado neste domingo (1º/12). Questionado sobre o local onde estava o terçado, o homem informou que havia jogado próximo à residência. Os policiais encontraram o facão com marcas de sangue em uma área de mata. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde passou pelos procedimentos cabíveis e, depois, foi encaminhado para a Seap, onde permanecerá à disposição do poder judiciário.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/12:12:55

