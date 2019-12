‘Sanfoneiro’ irá responder por falsidade ideológica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Sandro ainda responde pelo latrocínio do médico cardiologista Salvador Nahmias, assassinado em dezembro de 2008 no bairro do Comércio, em Belém.

Apesar disso, como estava foragido do sistema penal desde outubro de 2018, quando empreendeu fuga do Centro de Recuperação Penitenciário 1 (CRPP 1), Sandro apresentou um documento falso, em nome de Rafael dos Santos Machado, na tentativa de não ser reconhecido e preso.

A Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) prendeu, na segunda-feira (02), em Santa Maria do Pará, Sandro Rodrigo dos Passos, o “Sanfoneiro”. Ele, segundo a Polícia Civil, é acusado de transportar substâncias entorpecentes para a região nordeste do Estado.

(Foto:Ascom Polícia Civil)

