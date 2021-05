Homem desaparece ao descer de ônibus na Serra do Cachimbo- Bombeiros do MT fazem buscas

Bombeiros do Mato Grosso fazem busca por homem que desapareceu ao descer de ônibus na divisa entre o Pará e Mato Grosso(Foto:Reprodução)



Cão farejador e bombeiros de Sorriso e Guarantã do Norte do Mato Grosso fazem buscas por homem desaparecido na divisa do Pará

Um homem desapareceu após descer de um ônibus no Posto do Cachimbo na divisa entre a cidade de Novo Progresso e Guarantã do Norte – divisa entre MT/PA – ele entrou na mata nas proximidades e desapareceu.

O registro da ocorrência foi feito na cidade de Guarantã do Norte(MT) pela empresa de transporte de passageiros.

O caso aconteceu no dia 3 de Maio pela manhã. Nesta quarta-feira (05) homens do Corpo de Bombeiros da cidade de Sorriso (MT), levaram uma cachorra Hot para prestar apoio nas buscas do homem que teria descido de um ônibus no posto de fiscalização da secretaria de Fazenda do Pará, às margens da rodovia, no momento que desapareceu.

Segundo a polícia militar do Pará , nas buscas realizadas os itens de higiene pessoal, que possivelmente pertencem ao homem, foram encontrados na mata.

A policia Militar do Pará auxilia as equipes do Mato Grosso nos trabalhos. A região é coberta por floresta e não há informações sobre a identidade do passageiro desaparecido.

