Cinco hospitais paraenses estão com oportunidades de emprego

Com o objetivo de ampliar sua capacidade de atendimento, a entidade filantrópica Pró-Saúde, uma das maiores no país na gestão em saúde e administração hospitalar, divulga a abertura de vagas de emprego em diversas áreas.

As vagas contemplam os municípios de Ananindeua, Belém, Canaã dos Carajás, Marabá e Parauapebas. Pessoas com Deficiência (PCDs) podem participar do processo seletivo.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site da Pró-Saúde, no endereço: https://www.prosaude.org.br

Em seguida, no menu “Trabalhe Conosco”, no site da entidade, selecione a opção “Conheça nossas oportunidades”. Clique na vaga desejada e, depois, acesse a opção “Cadastre seu Currículo”.

Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal VAGAS ( www.vagas.com.br ), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo.

Cada etapa do processo seletivo, como provas e entrevistas, será realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.

Unidades hospitalares de atuação

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), os candidatos têm até o dia 10 de maio para realizar a inscrição. A oportunidade envolve o cargo de técnico de Enfermagem.

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, está com processo seletivo aberto para a vaga de enfermeiro, supervisor de manutenção e técnico de Enfermagem. Os candidatos podem participar da inscrição até 20 de maio.

Já no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para assistente social, técnico de Enfermagem e jovem aprendiz. O prazo para inscrição termina no dia 14 de maio.

Há também vagas em unidades de saúde privadas gerenciadas pela Pró-Saúde no município de Canaã dos Carajás e Parauapebas.

No Hospital 5 de Outubro (HCO) a vaga é para Enfermeiro Jr., farmacêutico e assistente financeiro. Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de maio.

Por fim, o Hospital Yutaka Takeda (HYT) está com oportunidades para auxiliar de higiene e limpeza PCD, com inscrições até o dia 10 de maio.

Por: Jornal Folha do Progresso

Fonte:Comunicacao – HMUE



