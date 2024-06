Atores pornô cumprem promessa e se casam pelados; veja fotos da cerimônia

Criadores de conteúdo +18 realizam cerimônia de casamento pelados (Foto/Redes sociais)

“É respeito à nossa essência, ao que somos de verdade”, diz o noivo Máximo García.

Luiza Marcato e Máximo García, que produzem conteúdo adulto, cumpriram a promessa que fizeram há alguns dias e se casaram totalmente pelados. A cerimônia matrimonial ocorreu na mansão do influenciador, em São Paulo, com direito a tapete vermelho, troca de alianças, buquê e jantar.

Além dos noivos, os convidados também estavam despidos no evento, incluindo a também criadora de conteúdo adulto Miss Bumbum Larissa Sumpani, que foi madrinha do casamento.

Os noivos contam que foram criticados na web pelo casamento, mas que não se importam com a opinião alheia sobre seus estilos de vida. O casal garante que em momento algum teve a intenção de desrespeitar a cerimônia ou provocar os mais religiosos. Luiza e Máximo dizem ter optado pela cerimônia nudista em rezão ao universo da pornografia em que estão inseridos.

“É nosso estilo de vida, não tem por que fazer uma cerimônia tradicional, na igreja ou algo assim. Não é a nossa realidade. Nos conhecemos nesse meio adulto, é o nosso mundo”, disse Máximo.

O casamento no civil aconteceu normalmente no Cartório de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, no início do mês. Já o evento, contou com a presença de uma pastora, mas não de juiz de paz. Os dois trocaram votos e alianças. Nenhum convidado se sentiu incomodado a única regra: tirar as roupas para entrar no casamento.O casamento civil ocorreu no Cartório de Perdizes, localizado na Zona Oeste de São Paulo, no início do mês. Já a cerimônia nudista contou com uma pastora, mas não teve a presença de um juiz de paz. Durante o evento, os noivos trocaram votos e alianças. Nenhum convidado se sentiu incomodado e a única exigência fosse que todos tirassem suas roupas para entrar na celebração.

“Foi tudo muito especial, no fim optamos por uma festa mais intimista, com pessoas que realmente são próximas. Não temos ciúmes, nos amamos e somos liberais. Estamos na melhor fase, felizes e juntos”, complementou Luiza.

“As mesmas pessoas que julgam, falam mal e condenam nosso casamento, são as mesmas que assinam nossos conteúdos (risos). É hipocrisia. E pior: muitas mulheres e homens que criticam, fazem pior: traem seus companheiros, são infiéis, desrespeitam a relação e vivem mil problemas no casamento. Somos de verdade, fizemos uma cerimônia que tem a nossa cara, que faz parte da nossa vida. E temos muito orgulho disso: de eternizar o momento dessa forma e de sermos criadores +18. Tudo o que construí até aqui, vem da pornografia.

É um trabalho como qualquer outro, tem que respeitar. ‘É o nosso estilo de vida’”, rebate a noiva.

“Para ser sincero, nem vejo mais os comentários e as críticas. Sou muito mais do que dizem por aí. Pode até parecer arrogância, mas eu não ligo mais para o que vão achar de mim. Enquanto criticam, eu faturo R$ 300 mil por mês. Tenho agora uma esposa maravilhosa, uma relação de verdade, sem mentiras e segredos, do nosso jeito, e estou construindo a minha vida e o meu patrimônio. Fizemos o casamento do nosso modo. Nos conhecemos no pornô, nossos amigos são do pornô, nós vivemos nesse mundo. Por que seria diferente? Não é desrespeito pelo ritual em si. Pelo contrário: é respeito à nossa essência, ao que somos de verdade. A felicidade incomoda, né?”, completa o espanhol Máximo, que também é ator pornô.

