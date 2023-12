Homem é amarrado por moradores após ser suspeito de matar mulher de 58 anos a facada

Cabeludo foi detido por populares e entregue a policia. Foto: Reprodução

Mulher de 58 anos é assassinada a facadas na região garimpeira de Itaituba

Crime ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (07), na comunidade de Castanheira; o principal suspeito amarrado pela população e entregue à autoridade policial.

Na manhã desta quinta-feira (07), a guarnição da Polícia Militar do PPD 111° de cabaçal foram informados de um feminicídio ocorrido na comunidade de castanheira, região garimpeira do município de Itaituba, sudoeste do Pará. De posse das informações, os policiais militares se deslocaram para o local e constataram a veracidade do sinistro.

A vítima trata-se de Antônia Caetano da Silva Sousa, 58 anos, segundo a policia, ela estava ao solo com três perfurações no corpo na altura do pescoço e duas na região das costas.

Conforme informações repassadas de testemunhas, dão conta de que a vítima se queixou para os amigos, que ela havia sendo ameaçada por um homem conhecido por ‘Cabeludo’. Ainda de acordo com testemunhas, cabeludo é o principal suspeito do feminicídio, tendo em vista que ele foi visto às 05h da manhã à 100 metros do local do crime.

Populares fizeram a detenção do suspeito Adriano dos Santos Lima, 35 anos, e o amarraram, e acionaram a policia militar para realizar os devidos procedimentos legais.

No local a polícia, verificou que o suspeito estava com alguns arranhões na região do pescoço, possivelmente teria entrado numa luta corporal com a vítima.

Policiais ao realizarem buscas no barro do suspeito, foi encontrado uma faca embrulhada em duas sacolas com visíveis sinais de sangue.

A polícia civil foi informada do caso e o delegado de plantão, autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), para os devidos procedimentos legais.

Fonte:Plantão 24horasnews/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/12/2023/06:38:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...