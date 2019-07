Homem é assassinado a golpes de facão no Garimpo Massaranduba- Imagem Forte!

Por: Portal Giro Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Alexandre foi socorrido com vida e encaminhado de avião para a cidade de Santarém, mas não resistiu e morreu no trajeto.

Na tarde deste sábado (27) uma discussão entre dois homens terminou em dupla tentativa de homicídio que evoluiu à óbito de um dos envolvidos. O fato foi registrado no Garimpo de Massaranduba, região de Itaituba. Segundo informações, a briga teria sido motivada por terras, onde Alexandre Jesus Martins, em posse de arma de fogo, efetuou inicialmente três disparos em um homem identificado como João Preto, acertando braço, perna e mão. João revidou e, aproveitando um momento de descuido de Alexandre, utilizou um facão para desferir vários golpes no mesmo, provocando diversos cortes profundos e deixando-o gravemente ferido.

Homem foi socorrido com vida e morreu à caminho de Santarém.(Foto:Via whatsApp Jornal Folha do Progresso)

