Rurópolis -Assaltante é preso em flagrante após assaltar ponto comercial

O acusado já era conhecido por praticar assaltos e havia sido preso em Uruará por tráfico de drogas

Foto: Ascom Polícia Civil – Um homem foi preso logo após ter assaltado um ponto comercial no município de Rurópolis, sudoeste paraense. De acordo com informações da polícia, divulgadas nesta quinta-feira (20), Francisco Pereira Santos Filho, de 43 anos, foi abordado pelos policiais no Km 74 da rodovia Transamazônica.

Ele fazia parte de um grupo que invadiu o estabelecimento. Francisco foi identificado por meio das imagens de câmera de monitoramento existente no local. Após o reconhecimento, várias barreiras foram realizadas ao longo da rodovia. O assaltante foi encontrado no momento em que entrava em uma estrada vicinal. Ao ser abordado pelos policiais, ele portava R$ 2.164 em dinheiro e, mais adiante, foi encontrada a moto utilizada no crime.

Em depoimento, o acusado disse que o comparsa no assalto teria fugido com o dinheiro e o revólver usado no assalto. Francisco é conhecido por praticar assaltos na região, além de já ter sido preso na cidade de Uruará por tráfico de drogas.

O dinheiro recuperado foi entregue aos donos do comércio. Francisco Pereira foi autuado em flagrante por roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo. O preso foi transferido para o presídio regional em Itaituba para responder pelo crime. A investigação vai prosseguir para apurar o envolvimento do preso em outros assaltos na região e localizar os outros assaltantes.

