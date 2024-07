Blogueira pré-candidata a vereadora é presa por abuso sexual de menores na Paraíba

Foto: Reprodução/Redes Sociais | Uma operação da Polícia Civil prendeu, nessa sexta-feira (19) , a influenciadora digital Maria Janaína da Silva Henriques, na cidade de Ingá, no interior da Paraíba. A blogueira, que tem mais de 60 mil seguidores e é pré-candidata a vereadora na cidade é suspeita de estupro de vulnerável, exploração sexual e ameaça.

De acordo com as investigações, a blogueira teria seduzido vítimas entre 9 e 13 anos de idade, cometendo os atos sexuais em sua residência. Além disso, ela teria ameaçado tanto as crianças quanto seus familiares para garantir seu silêncio.

As investigações foram iniciadas após denúncias de que a blogueira estaria intimidando as vítimas e suas famílias para evitar que os crimes fossem denunciados. A Polícia Civil confirmou a detenção e informou que Maria Janaina está no presídio feminino de Campina Grande, aguardando o desenrolar do processo.

Influenciadora e pré-candidata a vereadora em Ingá, Maria Janaina passava uma imagem positiva nas redes sociais.

A Polícia Civil investiga o caso, buscando esclarecer os fatos e proteger as vítimas.

