Ladrão que usava carroça para roubar é preso em Santarém

O mesmo foi preso na travessa 1 do bairro do Santo André, zona Sul, após ter sido monitorado por um guarnição do 35° BPM.

José Carlos Silva, vulgo “Tutano”, responde pelos crimes de furto e roubos na Cidade Santarém. Inclusive, um dos seus furtos de repercussão foi quando, usando uma carroça, invadiu a casa da vítima, que estava viajando, no bairro do Esperança, realizando uma limpeza geral. Ele levou todos os móveis e eletrônicos da residência.

No final da tarde deste domingo (27), uma guarnição do 35º BPM, em Santarém, deu cumprimento ao mandado de prisão contra um homem que roubou itens de uma casa em que os proprietários estavam viajando.

Embora venha diminuindo, o crime de invasão de residências ainda é um tormento para muitas pessoas, principalmente as periferias do Estado.

